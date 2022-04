La Dinastía Aguilar ha estado en medio de la tormenta —debido a un tema que genera cierta polémica en México y varios países de América— Latina luego de conocerse que Ángela Aguilar mantenía una relación con el cantante Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella.

Majo Aguilar, prima de Ángela, fue preguntada al respecto y se reservó su opinión específica frente a aquella comentada vinculación sentimental, pero sí habló de algunos aspectos de su familia, a la que ha calificado de ser conservadora.

Es allí que reconoció sentirse como la “oveja negra” de la Dinastía Aguilar porque ella se siente un poco más liberal en algunos temas que pueden generar cierta controversia para otros.

Majo y Ángela Aguilar son primas y ambas deleitan a su público con su melodiosa voz (Foto: Instagram)

MAJO AGUILAR CRITICA A SU FAMILIA

Durante una entrevista con el programa “Venga la alegría”, la también cantante habló sobre la forma en la que piensan los integrantes de su familia y prestó mucho énfasis en su padre, Antonio Aguilar Jr., y su tío, Pepe Aguilar.

En sus declaraciones criticó que ambos sean muy conservadores pese a ser personas que han recorrido el mundo y que son muy cultas, aunque también dejó en claro que es respetuosa de la manera en la que cada individuo piensa.

“Tanto como mi tío como mi papá son mentes muy cultas porque han conocido mucho del mundo y también tienen esta parte de lo tradicional. Es raro que puedan ser abiertos para algunas cosas y para otras no”, indicó la artista.

¿POR QUÉ MAJO AGUILAR SE CONSIDERA LA “OVEJA NEGRA” DE SU FAMILIA?

En sus declaraciones, la joven artista también reconoció ser más abierta de mente que los demás integrantes de su familia, calificándose como la “oveja negra” de todos.

Es más, aprovechó para reconocer que le gusta mostrar su cuerpo mediante publicaciones de fotos en bikini, aunque a su madre no le guste ello.

“Voy a acusar a mi mamá. Ella me dice ‘¿otra vez tu foto en bikini?’ y le respondo que sí porque me gusta enseñar mi cuerpo y no tiene nada de malo”, añadió.