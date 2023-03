El 29 de julio de 2020, Maluma estrenó “Hawái”, una canción incluida en su disco “Papi Juancho” y que sería una respuesta a su exnovia Natalia Barulich, con quien tuvo un romance de más de dos años y que luego de esto saldría con Neymar Jr., hasta aquel momento amigo del colombiano.

El contenido de la polémica canción hacía referencia a un hombre que le recuerda a su exnovia que, pese a compartir lujos con su nueva pareja, ella aún lo extraña, algo que rápidamente fue tomado como una indirecta a la modelo, quien, por su parte, comenzó a compartir imágenes junto al delantero del PSG.

Si bien las celebs de Estados Unidos evitaron en todo momento referirse a la polémica sobre su ruptura y la canción, recientemente el artista urbano rompió su silencio durante una entrevista.

Natalia Barulich fue pareja de Maluma por más de dos años (Foto: Natalia / Instagram)

LA HISTORIA DE “HAWÁI” DE MALUMA

Hace unos días, Juan Luis Londoño, nombre real del artista urbano, se presentó en el podcast de Alofoke, donde fue consultado por la polémica que protagonizó años atrás.

“La cuestión con Neymar, ¿cómo fue esa vuelta?”, preguntó uno de los integrantes de la mesa, a lo que Maluma comentaría que este se metió en su relación.

“La verdad, sí, Neymar me quitó a mi novia”, indicó entre risas, para luego asegurar que todo se trataba de una broma. “No, mentira”, añadió.

Luego de separarse de Maluma, Natalia Barulich fue vinculada a Neymar Jr. (Foto: Natalia / Instagram)

De acuerdo con el intérprete de “Sobrio” y “Diablo, Qué Chimba”, ya se había separado de la DJ y modelo cuando empezó a salir con el delantero brasileño.

“Yo terminé con Natalía y luego vi que ellos estaban por ahí como dicen ustedes, de teteo”, aclaró.

Pese a la incómoda situación, Maluma se mostró colaborador y se animó a bromear con lo ocurrido, pues al ser consultado cuánto tiempo pasó entre su separación y las salidas de la modelo con Neymar Jr., este indicaría “como a los treinta segundos”.

“No, no lo sé ni me importa, pero como yo digo cuando uno termina con la mujer y en el momento en el que acaba es hasta ahí, muere todo, tu mujer no es tu mujer, ciao y futuro nuevo”, sentenció.

¿CÓMO FUE LA RELACIÓN DE NATALIA BARULICH Y MALUMA?

El cantante urbano colombiano conoció a la modelo y DJ estadounidense durante las grabaciones de “Felices Los 4″, un tema que lanzó en 2017 y que le dio gran fama. La química no tardó en mostrarse y ambos empezaron a colaborar en varios eventos.

Luego de dos años de relación, ambos se separaron, y Barulich empezó a frecuentar a Neymar Jr., amigo de Maluma y con quien apareció en varias publicaciones en redes sociales y revistas, por lo que se empezó a especular con una presunta infidelidad de la modelo, algo que ella negó.

“Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica, sabía que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”, comentó la DJ en conversación con Danny Morel.

Según comentó Natalia, ella sentía que daba más de lo que el artista urbano ofrecía en la relación, algo que terminó por llevarlos a su separación.

“Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando un mil por cien y estaba recibiendo un veinte. Algunos días obtenía más y eso hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”, remarcó.

LETRA DE “HAWÁI”

Deja de mentirte (ah) / La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo / Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa’ darme celos / No te diré quién, pero llorando por mí te vieron (Por mí te vieron)

Déjame decirte / Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero / Pero eso no cambiará que yo llegué primero / Sé que te va ir bien pero no te quiere como yo te quiero

Puede que no te haga falta na’, aparentemente na’ / Hawái de vacaciones, mis felicitaciones / Muy lindo en Instagram lo que posteas / Pa’ que yo vea cómo te va, pa’ que yo vea

Miéntele a todos tus seguidores / Diles que los tiempos de ahora son mejores / No creo que, cuando te llame, me ignores / Si, después de mí, ya no habrá más amores

Tú y yo fuimos uno / Lo hacíamos en ayunas, antes del desayuno / Fumábamos la hookah y te pasaba el humo / Y ahora, en esta guerra, no gana ninguno

Si me preguntas, nadie tiene culpa / A veces los problemas a uno se le juntan / Déjame hablar, porfa’, no me interrumpas / Si te hice algo malo, entonces discúlpame

La gente te lo va a creer / Actúas bien ese papel / Baby, Pero no eres feliz con él