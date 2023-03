En las últimas semanas, rumores tomaron fuerza en redes sociales y apuntan a que Bad Bunny y Kendall Jenner habrían iniciado un romance, esto debido a la difusión de imágenes en las que se observa a ambos besándose tras una cita en un conocido restaurante de Los Ángeles.

Las especulaciones llegan en un momento en el que las celebs de Estados Unidos se encuentran disfrutando de su soltería, pues mientras “El conejo malo”, que se encuentra temporalmente retirado, aseguraba que Gabriela Berlingeri es solo su amiga, la modelo y empresaria se separó de Devin Booker, a quien el artista urbano le dedicó una indirecta en “Coco Chanel”.

Debido al revuelo, varios famosos se refirieron a la relación entre la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” y el cantante puertorriqueño, que encabezó la gira con más ganancias del 2022.

El cantante colombiano se presentó recientemente en el podcast de Alofoke (Foto: Maluma / instagram)

¿QUÉ DIJO MALUMA SOBRE KENDALL JENNER?

Uno de los que fue consultado por la relación fue Maluma, quien hace unos días se presentó en el podcast de Alofoke, brindando una curiosa respuesta que causó sorpresa en la mesa de entrevistas.

Durante la conversación, el intérprete de “Sobrio” y “Diablo, Qué Chimba” se refirió a sus gustos en mujeres y cuáles han ocupado su corazón, admitiendo que se siente atraído por la empresaria y celebridad norteamericana.

“¿No es Kendall, la mujer de Bad Bunny?, esa siempre ha sido, yo siempre lo he dicho en todos lados, ella es la mujer pa’ mi de las más hermosas”, indicó.

Pese a su confesión y que no se ha hecho oficial la relación entre Bad Bunny y Kendall, el cantante colombiano dejó en claro que nunca intentaría un contacto con la actriz y modelo, pues ella ya tiene novio.

“¿Nunca le has mandado un DM?”, le preguntaron, a lo que “Papi Juancho” respondería: “No, papi, las cosas deben ser naturales, orgánicas, yo no voy a estar así de ‘mami reina’ noo”.

Fue así como el artista urbano destacó que se siente de “la vieja escuela” y que usar redes sociales para conquistar no es lo suyo.

Kendall Jenner despertó el interés de Maluma mientras se especula su romance con Bad bunny (Foto: kendalljenner / Instagram)

EL TIPO DE MUJERES PARA MALUMA

Según indicó Juan Luis Londoño, nombre real del artista urbano, deslizó que prefiere una pareja que no esté relacionada con el entretenimiento, debido a que se puede volver incómodo.

“A mi no me funcionan esas relaciones con personas de la industria, por lo mismo, cuando pasó el tema de Anitta y todo eso…yo era como que no, no puedo estar con ella porque ella hace lo mismo que yo, ¿me entiendes?, me parece que uno debe tener ese balance, una persona que sea lo contrario a lo que soy yo, para que me mantenga los pies en la tierra y me pueda llevar allá donde quiero ir”, explicó.

Como se recuerda, el “Pretty boy” ha protagonizado romances con Anitta y Natalia Barulich, pero ninguna de estas funcionó, mientras que su relación con Susana Gómez se encuentra en su mejor momento.