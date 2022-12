Con más de 280 millones de ganancias gracias a su gira “World’s Hottest Tour” por Latinoamérica y Estados Unidos y el éxito de su último disco “Un verano sin ti”, el cual incluyó éxitos cómo “Titi me preguntó” y “Me fui de vacaciones”, Bad Bunny cierra el año como uno de los artistas más importantes a nivel mundial.

Y es que la influencia de Benito Martínez Ocasio, nombre real del “Conejo Malo”, no se limita a la música, sino que como empresario encabeza la gira más rentable a nivel mundial, además de hacer su debut en el cine “Tren Bala” de Brad Pitt y llegar a la lucha libre con su aparición en WrestleMania de WWE.

Pese a esto, el artista urbano ha sido una persona muy discreta respecto a sus relaciones, asegurando que Gabriela Berlingeri, la modelo con la que ha sido vinculado, “es su mejor amiga”.

BAD BUNNY Y GABRIELA BERLINGERI

En julio de este año, el artista urbano fue consultado por su relación con la modelo, debido a que lo suele acompañar a muchos de sus compromisos y aparece en varios de sus videos musicales.

“Nadie sabe, solamente dicen Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa. Nadie sabe que somos mejores amigos. Si mañana quiere tener un novio, lo puede tener, igual yo, si quiero una novia, la puedo tener porque somos mejores amigos”, aclaró.

Pese a esto, días antes, el cantante había conversado con “Entertainment Tonight”, donde admitió que tenía sentimientos hacia la modelo. “Sí, siento amor. Estoy enamorado”, comentó el artista de 28 años”.

Los rumores de una relación se avivaron una vez más luego de que Berlingeri sea captada en uno de los conciertos que ofreció en México y al que asistieron figuras como Danna Paola y Alex Hoyer o Kevin Álvarez y Domelipa.

¿A QUÉ SE DEDICA GABRIELA BERLINGERI?

Es modelo e influencer

En su cuenta oficial de Instagram, Gabriela Berlingeri cuenta con más de 2.6 millones de seguidores, con quienes comparte varios de sus proyectos, viajes y colaboraciones.

Del mismo modo, en sus redes sociales ha mostrado varios videos en los que comparte momentos divertidos al lado de Bad Bunny, pese a que no han confirmado su relación.

Es empresaria de joyas

Además de fotos y anuncios de proyectos, la modelo puertorriqueña anuncia las nuevas tendencias de “DiciembreVeintinueve”, su línea de joyería con diseños exclusivos.

“¡Hecho a mano en Puerto Rico! Enviamos a todo el mundo”, se lee en la descripción de su perfil oficial, donde también se incluye que se trata de “Compras y ventas al por menor”.

La modelo de 31 años luce varias de las piezas de su empresa en sus redes sociales (Foto: gabrielaberlingeri / Instagram)

Es cantante

En la presentación estuvieron Chencho Corleone, Mora, Bomba Estéreo, Jowell & Randy y Jhay Cortez como invitados sorpresa, acompañando tanto al “Conejo malo” como a la joven modelo, quien compartió su emoción en Instagram por la experiencia.

“Cantar en el Estadio Azteca fue algo que jamás en la vida imaginé hacer, mucho menos atreverme. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Estoy agradecida con las personas que me motivaron a lograrlo porque sola no podía”, explicó.

“El Apagón es mucho más que una canción; y el sentimiento y orgullo que siento de ser parte de ella es infinito. Mi voz es la voz de un pueblo cansado, pero con mucha fuerza y coraje para luchar por lo que es nuestro”, explicó en su publicación.