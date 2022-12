Los primeros conciertos de Bad Bunny en México provocaron todo tipo de anécdotas en las redes sociales. Algunos expresaron su enojo tras ser víctimas de boletos clonados. Mientras que otros fanáticos mostraron su felicidad por ver en vivo y en directo al intérprete de “Ojitos lindos”.

En medio de esta polémica viral, muchos seguidores de Benito Antonio Martínez Ocasio, cuyo nombre artístico es Bad Bunny, contaron mediante la plataforma de TikTok cómo lograron subir el escenario para bailar con el ‘Conejo malo’.

El ‘truco’ para bailar con Bad Bunny

Una de las privilegiadas es la joven Mayrin (@heyitsmayrin), quien se volvió tendencia por revelar a qué olía el famoso cantante. Según relató la originaria Matamoros, Benito la eligió entre la multitud gracias al apoyo de su novio, pues él decidió subirla a sus hombros para llamar la atención.

“Me bajo emocionada, pero pensé que no iba a llegar porque la gente no me dejaba pasar; ya cuando me cruzo, me dice el guardia ‘no puedes pasar el celular, déjaselo a tus amigos o con quien vengas’, pero mi novio estaba muy adentro y un chavo me dice ‘yo te lo cuido’”, contó la chica.

Ahí no acaba el tema, pues la usuaria Ashley Cabrero (@ashleycabrero3) también utilizó dicha técnica. De acuerdo a su testimonio, ella subió a los hombres de uno de sus amigos y así Benito Antonio la seleccionó.

Como se recuerda, Bad Bunny llegó a territorio mexicano para cerrar su gira World’s Hottest Tour. Después de actuar en varios países de América Latina, el reggaetonero de 28 años anunció que se retirará de la música de forma temporal.

