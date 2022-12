La desorganización se apoderó de la primera fecha del concierto de Bad Bunny en Ciudad México. Mediante las redes sociales, miles de fanáticos denunciaron casos de boletos falsos. Entre ellos estuvo la joven Mayra (@mayra_rod), quien estaba muy ilusionada porque iba a celebrar su cumpleaños en el show del ‘Conejo malo’, pero a la hora de presentar su ticket digital le indicaron que no podía ingresar al Estadio Azteca.

Víctima de estafa

Según contó Mayra a través de un video de TikTok, ella hizo cola “desde la madrugada” para poder entrar al mítico recinto y tener la mejor ubicación en el espectáculo de Bad Bunny. “Saqué mi boleto en un centro Ticketmaster de Liverpool, compré mi boleto en Priority y llegó y de todas mis amigas”, indicó.

Sin embargo, tras estar más de 12 horas en la fila, el personal del evento escaneó el código y la cumpleañera descubrió que su entrada había sido clonada. “Lo clonaron en Ticketmaster, hoy cumplo 20 y estoy sola”, expresó la muchacha, cuya grabación rápidamente se convirtió viral y alcanzó seis millones de reproducciones.

Mira aquí el video viral

Ante la avalancha de comentarios, la protagonista compartió un nuevo clip para explicar su ‘trágica’ historia. “Compré mis boletos en la preventa Citibanamex, pero en Priority en donde a mi mamá le pasaron el código que es quien tiene la tarjeta, a mí no me pasaron el código y yo entré. Mis otras dos amigas lo compraron el mismo día, yo compré el de una amiga también, a mí no me lo revendieron o que si subí mi boleto a redes sociales”, comenzó diciendo.

Mira aquí el video viral

En ese sentido, Mayra precisó que “cuando me estaban sacando de la fila no había más de 70 personas delante de mí, mi boleto decía que ya ingresó, pero dudo que una de esas 70 personas haya tenido mi boleto clonado, yo creo que es un error”.

¿Se perdió la presentación de Bad Bunny?

A pesar de esta incómoda situación, la mexicana disfrutó del show desde las gradas, pero no en la zona VIP como pensó que lo haría. “Le enseñé absolutamente todo y dijeron que no había nada que hacer, que intentara por otra parte, el Azteca es enorme, iba sola, iba en shock, estaba temblando y no me pude mover. Al final mi hermano tenía un boleto para el viernes, al final sí fui en gradas”, concluyó la chica.

Síguenos en nuestras redes sociales: