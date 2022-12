Bad Bunny tiene millones de fans alrededor del mundo que bailan y cantan sus canciones “Safaera”, “Yo perreo sola”, “Tití me preguntó”, “Me porto bonito”, entre otras, que se han posicionado en las principales listas de música y plataformas de música. Y es que no cabe duda que el “Conejo Malo” es uno de los artistas urbanos más populares en la actualidad.

Una de las fans de Bad Bunny tuvo la oportunidad de bailar con él en el escenario cuando el cantante puertorriqueño brindó un concierto en Monterrey, México, como parte de su gira “World’s Hottest Tour”.

Si bien la joven bailó y abrazó a Bad Bunny al subir al escenario, ella también reveló que se llevó una pequeña decepción al conocer al cantante de moda. ¿De qué se trata? Aquí te lo contamos.

El cantante puertorriqueño se presentó en Monterrey, México (Foto: Bad Bunny / Instagram)

LA DECEPCIÓN QUE SE LLEVÓ UNA FAN QUE BAILÓ CON BAD BUNNY

En un video en TikTok, la usuaria @heyitsmayrin contó cómo fue que Bad Bunny la eligió para subir al escenario. En su storytime mencionó que cuando empezó la dinámica ella no estaba convencida de participar, pero finalmente llegó a subir al escenario con su cantante favorito.

La joven originaria de Matamoros contó que su novio la subió a los hombros y justo Bad Bunny le dijo: ‘tú súbete’”. Si bien ya había sido elegida estuvo a punto de no poder subir al escenario, principalmente porque el personal de seguridad no la dejaba pasar con el celular.

“Me bajo emocionada, pero pensé que no iba a llegar porque la gente no me dejaba pasar; ya cuando me cruzo, me dice el guardia ‘no puedes pasar el celular, déjaselo a tus amigos o con quien vengas’, pero mi novio estaba muy adentro y un chavo me dice ‘yo te lo cuido’”, recordó la joven.

La fan de Bad Bunny también contó que se llevó una pequeña decepción con Bad Bunny cuando se dio cuenta a qué olía el cantante puertorriqueño.

“[…] Él nos abrazó y yo lo olí de la chamarra, porque yo también quería saber a qué olía, me llevé un poquito la decepción, porque no olía a nada, no olía ni a sudor, no olía a perfume, yo realmente no le sentí un olor o no olí nada, la otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor”, afirmó la joven que estudia Medicina, según Milenio.