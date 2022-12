Cuando uno escucha una nueva canción de su artista favorito, lo que piensa, generalmente, es en cómo suena y en la letra, sin imaginarse que detrás existe todo un proceso muy complicado que se debe seguir con la finalidad de obtener ese producto final y para comprobarlo basta leer las más recientes declaraciones que ha dado Arcángel acerca de su tema “La Jumpa” que ha sido incluido en el álbum “Señor Santos”, dedicado a su hermano, quien falleció el año pasado en un accidente de auto.

El tema musical que fue grabado junto a Bad Bunny, el artista urbano del momento, fue muy difícil y fácil de crear al mismo tiempo y ahora explicaremos el porqué. Y es que resalta mucho la historia detrás para trabajar en ese tema, ya que no había el tiempo necesario que, probablemente, otros artistas se tomen al momento de unir fuerzas en una colaboración que promete ser todo un éxito y que acaparará las radios y plataformas digitales.

Arcángel lanzó su disco en honor a su hermano fallecido el pasado jueves 1 de diciembre (Foto: Arcángel / Facebook)

LA HISTORIA DETRÁS DE “LA JUMPA”

“La Jumpa” es una canción del nuevo álbum de estudio de Arcángel, el cual se ha titulado “Señor Santos”. Para este tema musical, el artista de 36 años de edad no está solo, ya que, como se mencionó, Bad Bunny participa con él, lo cual podría considerarse como algo positivo para él, teniendo en cuenta que el “Conejo Malo” es el artista urbano con mayor éxito en la actualidad.

Sin embargo, ese motivo también puede ser considerado como una arma de doble filo, puesto que el puertorriqueño, en estos momentos, se encuentra en una gira muy desgastante por toda América Latina, teniendo hasta más de una presentación en una misma ciudad, así que tiempo libre es lo que más le falta.

Esto se agrava más aún porque el disco ya estaba anunciado para ser publicado el jueves 1 de diciembre y semanas antes no se tenía el trabajo completo. Para suerte de ambos artistas y de su productora, el tema se grabó en un dos por tres, al igual que todo el proceso de postproducción, que debió acelerarse con la finalidad de cuadrar perfecto con los plazos respecto a las fechas.

Todo esto se conoció gracias a una entrevista que el propio Arcángel concedió para Billboard, en la que contó detalles de cómo fue el trabajo para grabar “La Jumpa” al lado de Bad Bunny en un momento en el que su compañero y amigo tiene la agenda totalmente apretada y hasta se desborda con muchos compromisos ya pactados.

En dicha conversación, Arcángel hace referencia a que el tema fue grabado por Bad Bunny cuando estaba en suelo peruano debido a las dos presentaciones que realizó en Lima (domingo 13 y lunes 14 de noviembre). Es más, afirma que el puertorriqueño mando a que busquen un estudio de último minuto para poder hacer el trabajo y mandarle su parte.

“Bad Bunny ya tenía algunas ideas para la próxima canción que grabaríamos juntos y logró hacerlo en Perú. Recuerden que él está de gira y es muy difícil para él ir a un estudio de música, entonces tuvo que enviar a alguien a buscar un estudio”, dijo Arcángel a Billboard.

Al recibir la grabación de Bad Bunny, Arcángel y su equipo se puso manos a la obra para terminar de encajar todo y así lanzar el disco de 18 canciones el 1 de diciembre.

“Me envió la canción, grabamos el mismo día, y pasaron tres, cuatro días en los que enviamos de regreso y él escuchaba. Pudimos entregarlo y todas las partes quedaron contentas con la masterización de la canción, todos estamos de acuerdo”, añadió.

Bud Bunny durante uno de sus conciertos en Lima realizado a mediados de noviembre de 2022 (Foto: GEC)

VIDEOCLIP DE “LA JUMPA”

LETRA DE “LA JUMPA”

Ajá

Yao

Arcángel, pa

Once a—

Wuh-uh





A ella no le gusta el reggaetón

Pero le encanta cómo canta la sensación (Yeah)

No fue mi intención (Yeah, yeah)

Quedarme con to’a la atención





Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección (Oh my god)

Está cabrón, muy cabrón

Papi Arca, pídanme la bendición (Ah; auh), prra

Joder (Tío), mi casa es un hotel y se ve cabrona la vista (hermoso)





En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista (Wow)

Imposible que falle esta combinación (No), de flow una ensalada mixta (Ajá)

Palomo, no insista’, cuando se habla de grandеza no estás en la lista

No, nevеrland





Los desmonto como Legoland (Yap, yah)

Y si yo te señalo los míos te los dan (Pa-pa-pa)

Y vas pa’ dentro, pero de la van





Del cuello pa’rriba hace mucho frío (Uy)

Yo llego y cae nieve en el caserío (Yessir)

Dejando sin regalo’ a estos malparíos’

Santa Claus con la esencia del Grinch metío’ (Rrra)





Y yo la vi, anda con do’, la amiga me miró

Al VIP se pegó, claro que sí, claro que entró

Hola, mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer

Hoy tú te va’ con una leyenda que no va a volver a nacer, no (Ey)





Y ya la vi, anda con do’, la amiga me miró

Al VIP se pegó, claro que sí, claro que entró

Hola, jaja, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer

Aprovéchame hoy, que obliga’o no me vuelve’ a ver (Ey, ey)





Tu baby quiere que la rompa (Bellaca), je

Luka, stepback, la jumpa (Ey)

Tú estás loco por vender el alma, pero ni el diablo te la compra (Jaja)

Yo no tengo compe (Nah), pregúntaselo a tu compa (No)





To’ el mundo ya sabe, por eso Bad Bunny ni ronca (Amén)

A mí me escuchan los abuelo’ y sus nietecito’ maleante’ (Prr)

Tiradore’ y estudiante’, doctore’ y gánster’

Naturale’ y con implante’, los adulto’ y los infante’





En Barcelona y Alicante (Ey, ey), en Santurce y Almirante (Ey, ey, ey)

Cruzando la calle con los Beatle’

Damian Lillard y otro buzzer beater (Prr)

El que quiera, que me tire





Otra cosa es que yo mire, nah, nah, nah, ja

Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey

Y este es otro juego que me voy no hitter (Huh)





Vengo de PR, tierra de Clemente, a mí sin cojone’ me tienen to’ lo’ Jeter (Un mamabicho), ey

Los hater’ no salen, yo nunca los veo en la calle, pa’ mí que ello’ viven en Twitter, ja, ey, okey

Estoy ocupado haciendo dinero

So no tengo tiempo pa’ cuidar mis hijo’, que ninguno cobra más de lo que cobra la babysitter, jeje





Papi, vámono’ ya, quiero chingar

Okey, okey, dame un break, mami, ja (Ey)

Te escupo la boca, te jalo el pelo

Te doy con el bicho y con el de’o





En el jet privado, un polvo en el cielo

Hoy quiero una p*ta, una modelo, ey (Ay, ay)

Ah, mami, chapéame, no me molesta, je

Que despué' yo te voy a romper con el néctar (Ay-Ay)





Y ya le di a los do’, la amiga repitió

Wow, qué rico me lo mamó, en la boca de la otra se la echó

Hola, jaja, mi nombre es Benito, un gusto, un placer

Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer





Y yo la vi, anda con do’, la amiga me miró

Al VIP se pegó, claro que sí, claro que entró

Hola, mi nombre es Austin, un gusto, un placer

Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer, no





Uh

Ejem, ejem, ejem, ejem

Yeah (Wuh-wuh)

Yeah-yeah-yeah-yeah

Yeah-yeah-yeah-yeah, eh





Oh (Probando)

Señor Santos y el Señor Martínez once again (Wuh; yessir)

El Fenómeno (Auh)

Arcángel, pa, je (Yessir)





Ey, Bad Bunny, baby (EHXX The Professor)

Bad Bunny, baby (It’s Flow Factory)

Bad Bunny, baby

Bad Bunny, baby (Ey)





Wuh-uh

Bad Bunny, baby, ey

Bad Bunny, baby, ey

Bad Bunny, baby, ba-ba-ba, bi-di-bam-bam-bum-bum