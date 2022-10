Después de la impactante muerte de Grace al final de la temporada 3 de “Manifiesto” y el secuestro de Eden, la familia Stone definitivamente enfrentará duros momentos. Dentro de poco, la última entrega de la serie de Netflix llegará para resolver el gran misterio del vuelo 828.

Originalmente, el programa de televisión se estrenó en NBC en el 2018. Sin embargo, la cuarta entrega será la primera en lanzarse por medio de la plataforma de streaming.

La temporada 4 llegará en dos partes de 10 episodios cada una. La primera de ellas se estrenará el viernes 4 de noviembre a través de Netflix.

¿QUÉ PASARÁ CON LA FAMILIA STONE EN LA TEMPORADA 4 DE “MANIFIESTO”?

La cuarta temporada de “Manifiesto” inicia dos años después de que Grace haya sido asesinada por Angelina. Ben sigue afectado por la muerte de su esposa y busca, incansablemente, a su hija Eden. También hay que tomar en cuenta el regreso de Cal con cinco años más.

“Él no está bien. Está tan profundamente conmocionado por el asesinato de Grace, el secuestro de Eden y el envejecimiento de Cal que no puede entenderlo. No sabe dónde poner su energía, por lo que solo puede enfocarla en una cosa, y eso es encontrar a Eden”, explicó Josh Dallas, el actor que interpreta a Ben Stone, a TVLine.

Michaela Stone (Melissa Roxburgh ), Ben Stone (Josh Dallas) , Grace Stone (Athena Karkanis), Jared Vasquez (J. R. Ramirez) son algunos de los personajes principales de "Manifiesto" (Foto: Netflix)

“Lo veremos cuestionándose todo al comienzo de la temporada 4. No solo está cuestionando los Llamados, sino también a Dios y al universo y su propia bondad contra la maldad. Emprenderá un viaje hacia donde, con suerte, podrá salir del otro lado y, en última instancia, ver y comprender su propio papel en esta historia”, agregó.

Por su parte, su hermana, Michaela Stone (Melissa Roxburgh), será la encargada de liderar al grupo para poder salvar al mundo y cumplir su misión.

“Ben está de duelo, y Michaela no es ajena al dolor. Ella sabe cómo se ve eso, pero al mismo tiempo, se acerca la fecha de la muerte”, dijo la actriz. “Ella está luchando con este equilibrio de ‘Necesito ayuda’ y ‘¿Cómo puedo estar allí para él?’ Hay tensión, resolución y todas las emociones en torno a cómo se vería eso en la vida real”.

¿CÓMO SERÁ LA TEMPORADA 4 DE “MANIFIESTO”?

En la misma entrevista, Josh Dallas contó que esta temporada finalmente resolvería el gran misterio del vuelo 828 y promete que el desenlace estará a la altura de las expectativas.

“Es cautivador, es retorcido, tiene todo lo que quieres de un episodio clásico de ‘Manifesto’ y más. Podemos descubrir la respuesta final de lo que les sucedió a estos pasajeros en el vuelo 828. En mi opinión, es el final y la resolución perfectos para cada uno de estos personajes, y no podemos esperar a que la gente lo vea”, detalló.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “MANIFIESTO”