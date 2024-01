En 1994, RCN Televisión estrenó “Café con aroma de mujer”, una de las más exitosas telenovelas latinoamericanas, protagonizada por Qué Guy Ecker y Margarita Rosa de Francisco, siendo esta última también la intérprete de “Gaviota”, el tema principal del melodrama de casi 160 episodios.

Si bien la serie tuvo más de una versión actualizada, destacando “Destilando amor” de 2007 y otra con el mismo nombre de 2021 protagonizada por William Levy y Laura Londoño, lo cierto es que la producción ganadora de Mejor Telenovela de 1995 dejó una marca en los amantes de los melodramas.

Y es que uno de los factores que contribuyó al éxito fue el carisma y talento de Margarita Rosa de Francisco, la actriz que recientemente reveló que se encuentra en una dura lucha contra una terrible enfermedad, la cual la acompañó a la celeb de Colombia durante las grabaciones y que nadie notó.

Margarita Rosa de Francisco al lado de Guy Ecker, su coprotagonista en "Café con aroma de café" (Foto: RCN)

LA BATALLA DE MARGARITA ROSA DE FRANCISCO CONTRA LA ESCOLIOSIS

En conversación con Ventaneando, la actriz de 58 años reveló que se encuentra enfrentando una dura batalla contra la escoliosis, enfermedad degenerativa de la que fue diagnosticada cuando tenía solo 16 años.

Producto de este padecimiento, la icónica actriz ha pasado por el quirófano en más de una oportunidad, e incluso luce una marcada cicatriz en su espalda como símbolo de su duro combate contra la enfermedad.

“Primero tuvieron que atornillarme la columna, entonces yo no tengo movilidad en mi columna, estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba, eso me hace sentir como presa en mi propio cuerpo”, comentó la colombiana.

Las intervenciones sirvieron como una lección para la también artista de “La Madre” y “Capadocia”, pues al ser una escoliosis degenerativa, el daño resulta irreversible. “Ha sido como un camino para aprender a aceptar esa inmovilidad en mi cuerpo”, añadió.

En ese sentido, la actriz asegura que ha aprendido a vivir con las consecuencias y síntomas de la enfermedad. Sin embargo, valora la marca que le dejó la operación. “Con la cicatriz nunca tuve problema, me sentía hasta orgullosa”, destaca.

LAS RUTINAS DE EJERCICIOS, LA MEJOR TERAPIA

La colombiana vivió más de 9 meses con un yeso en el torso que le impedía moverse, pero que le sirvió para volver a construir su físico a partir de los ejercicios y pasar un buen tiempo con limitada actividad.

“Yo tenía 16 años en esa época, estuve como Frida Kahlo casi un año con un yeso que me cubrió toda esta parte del torso. El yeso lo tuve puesto nueve meses y al quitármelo empecé otra vez a construir mi cuerpo y desde ahí nunca paré”, explicó.

En sus redes sociales, Margarita suele compartir contenido relacionado con las actividades físicas, principalmente con el uso de bandas elásticas, un ejercicio de bajo impacto que permite tonificar los músculos. Sin embargo, más que una rutina para mantener la belleza, se trata del mejor método para combatir la enfermedad.

“Me impresiona por lo que veo en TikTok ver a las mujeres interviniendo tanto sus caras, sus cuerpos para aparecer más jovenes. Yo no puedo juzgar a las mujeres que hacen eso porque yo también lo he hecho”, admitió.

La actriz ha recurrido al ejercicio como terapia y para mantenerse en forma (Foto: Margarita Rosa de Francisco / Instagram)