Aunque han pasado más de seis décadas desde la partida de Marilyn Monroe, su legado sigue vigente tras convertirse en un eterno ícono de Hollywood; y no es para menos, pues al haber sido una talentosa actriz, cantante y modelo todos la tienen muy presente, ahora más tras la llegada a Netflix de “Blonde”, la película que narra su vida.

Pese a que dejó de existir cuando tenía solamente 36 años, con una carrera prometedora en la industria, el que menos recuerda a esta mujer que se convirtió en el emblema de la revolución sexual de los años 50 y 60. Por ello, te contamos a continuación a cuánto ascendía su fortuna y a quiénes nombró sus herederos.

Retrato tomado en 1962 de la actriz estadounidense Marilyn Monroe durante su última película "Algo tiene que ceder" dirigida por George Cukor, que quedó inacabada (Foto: AFP)

LA FORTUNA DE MARLYN MONROE

De acuerdo con Celebrity Net Worth, Marilyn Monroe tenía un patrimonio neto de US$ 800 mil al momento de su muerte, en 1962. Si ajustamos esa cifra a la actualidad, equivaldría a US$ 7 millones; es decir, la “bomba sexy” ganaba poco menos de US$ 3 millones del salario cinematográfico por película, monto que según la economía de estos tiempos sería US$ 24 millones, antes de impuestos después de ajustar la inflación.

Si bien, ganaba una suma alta, ella no era responsable con el dinero, ya que además de comprar ropa y joyas lujosas, también gastaba sin ningún reparo en sus familiares, empleados e incluso extraños.

Retrato de la actriz estadounidense Marilyn Monroe unas semanas antes de morir el 5 de agosto de 1962 a la edad de 36 años (Foto de AFP)

VALOR DE SUS PROPIEDADES

Después de su deceso, según el testamento que se presentó en el condado de Los Ángeles, la fortuna de Marilyn Monroe se redujo tras pagar varios costos de liquidación y tarifas de sucesión. La suma llegó a US$ 370.000.

¿QUIÉNES FUERON LOS HEREDEROS DE MARILYN MONROE?

Los términos del testamento de la icónica estrella de Hollywood para la repartición de su fortuna fueron:

US$ 10.000 a su media hermana como a su asistente personal de toda la vida.

US$ 5.000 en un fondo fiduciario educativo para el hijo de su asistente.

US$ 100.000 como fondo fiduciario para su madre.

Su propiedad física fue designada a su entrenador de actuación Lee Strasberg.

El 75% de sus derechos de propiedad intelectual fueron para Strasberg.

El 25% restante para su terapeuta, la Dra. Marianne Kris, quien al morir hizo que todo pasara al Centro Anna Freud para el Estudio y Tratamiento Psicoanalítico de Niños en Londres.