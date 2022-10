Norma Jeane Mortenson también conocida como Marilyn Monroe fue una artista que tuvo gran popularidad durante la década de los años 50 y principios de los 60. Su profesionalismo y belleza le permitieron protagonizar importantes películas que fueron muy aplaudidas en varios países. Sin embargo, lo que pocos conocen es que la actriz padeció de una enfermedad. Conoce cuál fue.

Proveniente de una familia de California (Estados Unidos), una joven Marilyn Monroe debutó en el mundo de la actuación en 1947 luego que el director ejecutivo de 20th Century Fox, Darryl F. Zanuck le permitiera tener un contrato de seis meses.

Fue así que Marilyn Monroe participó en más de treinta películas desde 1947 hasta 1962. Se debe precisar que el filme “Something’s Got to Give” (1962) no llegó a concluirlo debido a su muerte.

Por otro lado, Marilyn Monroe siempre se caracterizaba por tener una gran sonrisa en el rostro; sin embargo, tuvo que enfrentar una penosa enfermedad.

Marilyn Monroe fue una figura icónica en el cine (Foto: Marilyn Monroe/Instagram)

¿CUÁL ERA LA ENFERMEDAD QUE PADECÍA MARILYN MONROE?

La película “Blonde” que relata varios pasajes de la vida de la actriz Marilyn Monroe viene dando mucho que hablar. En ese sentido, el portal El Mundo da cuenta que Norma Jean (Marilyn Monroe), aparece devastada por diversos problemas.

“Cuando comenzaron a tratarla, en los años 50 del pasado siglo, se dijo que padecía esquizofrenia, depresión, etc. En aquella época, sin embargo, no se contaba con los medios de los que disponemos hoy para estudiar el cerebro y su vinculación con los síntomas que presentaba la actriz”, indicó Isabel Serrano-Rosa, directora y psicóloga de EnPositivoSí.

Por su parte, el portal Times of India informó que la actriz, además de padecer de problemas de salud mental, cuando fue pequeña sufrió dislexia y tartamudez.

El citado medio hace referencia al libro “Marilyn: The Passion and the Paradox” e indica que entre las líneas de ese ejemplar se puede leer: “A lo largo de su vida, sufrió terribles pesadillas que contribuyeron a su constante insomnio. Le diagnosticaron trastorno bipolar y a menudo no estaba en contacto con la realidad. Y eso sin mencionar el hecho de que constantemente sufría de un dolor terrible durante su período”.

Entre tanto, Claudia Kalb sostuvo que la actriz padecía de un trastorno límite de personalidad. “Lo que está claro es que Monroe sufría de una grave angustia mental. Sus síntomas incluían una sensación de vacío, una identidad dividida o confusa, volatilidad emocional extrema”, expresó.

Marilyn Monroe antes de las grabaciones de su película (Foto: Marilyn Monroe/Instagram)

¿QUÉ OTROS PROBLEMAS TENÍA MARILYN MONROE?

Continuando con la versión de Times of India, el portal refiere que el libro en mención habla que Marilyn Monroe sufría de erupción cutánea y urticaria.

“Estaba atormentada por problemas de la infancia: una madre en un hospital psiquiátrico, un padre que nunca conoció, deambulando entre familias adoptivas y un orfanato. Y luego hubo varios medicamentos que tomó para hacer frente a la presión de Hollywood: para calmarse o ganar fuerza”, dice el libro según el portal.

¿QUÉ ES UN TRASTORNO MENTAL?

Para definir qué es un trastorno de salud mental debemos recurrir a los especialistas. En ese sentido, el portal Mayo clinic indica que esto se refiere a ciertas afecciones de la mente que afectan el estado de ánimo de la persona, además del pensamiento y el comportamiento.

Algunos ejemplos de una enfermedad mental son la depresión, ansiedad, los trastornos de la alimentación y los comportamientos adictivos.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Al respecto, Mayo clinic también da cuenta de los síntomas de una enfermedad mental. Estos son:

Sentimientos de tristeza o desánimo

Pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración

Preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos de culpa

Altibajos y cambios radicales de humor

Alejamiento de las amistades y de las actividades

Cansancio importante, baja energía y problemas de sueño

Desconexión de la realidad (delirio), paranoia o alucinaciones

Incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria

Problemas para comprender y relacionar las situaciones y las personas

Problemas con el uso de alcohol o drogas

Cambios importantes en los hábitos alimentarios

Cambios en el deseo sexual

Exceso de enojo, hostilidad o violencia

Pensamiento suicida

En "Blonde", Ana de Armas interpreta a la polémica Marilyn Monroe (Foto: Netflix)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MARILYN MONROE

PELÍCULAS DE MARILYN MONROE