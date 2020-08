La vida de Robert Downey Jr. cambió cuando se puso la armadura de Iron Man. De hecho, no existiría el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) si no hubiera interpretado a Tony Stark en la primera película del superhéroe. Si bien fue una pieza clave, años antes de que esto sucediera la compañía se había burlado del actor en los cómics.

Como se sabe, antes de unirse al MCU, la vida de Robert Downey Jr. había experimentado altibajos muy significativos. A principios de 2000, el intérprete había sido arrestado en varias ocasiones por cargos relacionados a drogas. Con ello vino una suspensión en su carrera actoral.

Pese a ello, el director de Iron Man, Jon Favreau, tomó el riesgo de contratar a Downey Jr. para interpretar a Tony Stark, personaje y película que finalmente cambió la carrera del actor para siempre. Aun así, el director ya se había burlado de él en varios cómics de Marvel . A continuación todos los detalles al respecto.

Iron Man previo al chasquido que acabó con Thanos y su ejército en la última película de los Avengers (Foto: Marvel Studios)

CADA VEZ QUE MARVEL SE BURLÓ DE ROBERT DOWNEY JR.

El primer ejemplo de la burla de Robert Downey Jr. en las páginas de Marvel Comics proviene de “Spider-Man: Gets Kraven” (2002) de Ron Zimmerman, John McCrea, James Hodgkins, Lee Loughridge, Richard Starkings y Jimmy Betancourt.

Según pudo recoger Screen Rant, el cómic está protagonizado por el villano de Spider-Man Kraven the Hunter (Kraven el Cazador) yendo a Hollywood y haciendo su propia película. En una escena, un productor discute con un actor sobre alguien en particular que necesita “limpiarse”. Es entonces cuando hace el comentario de que ella necesita “desintoxicarse más rápido de lo que puedo decir ‘Robert Downey Jr. no es asegurable’”.

“Spider-Man: Gets Kraven” (2002) se burla de Robert Downey Jr. (Foto: Marvel Comics)

Esta no es la primera vez que un cómic de Marvel habló sobre la entonces vida insegura de Downey Jr. En “Ultimates” #3 (2002) de Mark Millar, Bryan Hitch y Andrew Currie; Nick Fury está hablando con el Capitán América, y cuando hace referencia a su propia lesión, el agente le dice a Cap: “tómalo con calma, Cap. Esta nariz se ha roto más veces que Robert Downey Jr.”

“Ultimates” #3 (2002) se burla de Robert Downey Jr. (Foto: Marvel Comics)

Sin duda fueron bromas de mal gusto, sobre todo, porque entonces Downey Jr. pasaba por constantes luchas personales; sin embargo, muestran cuán tóxica era la reputación del actor en ese momento.

Afortunadamente, Downey Jr. cambiaría su vida. En 2003, el actor se rehabilitó por completo y sigue así hasta la fecha. En 2006, Favreau lo contrataría como Iron Man y comenzaría su liderazgo en la franquicia cinematográfica más grande de la historia (y la más taquillera) con sus películas en solitario y “Avengers”.

