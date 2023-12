En el amplio universo del streaming, donde plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+ ofrecen una abundancia de opciones, la tarea de decidir qué ver puede ser un auténtico desafío. En la semana del 18 al 24 de diciembre, llegan estrenos que definitivamente no querrás dejar pasar. Desde cautivadoras series hasta emocionantes películas, la oferta es diversa y promete momentos memorables. Estos son los imperdibles estrenos de la semana.

La semana pasada tuvimos estrenos muy esperados como la novela coreana “Belleza verdadera”, la tercera temporada de “Cielo para dos” y los últimos episodios de “The Crown”.

En esta ocasión, estará llena de nuevas películas que participarán en la temporada de premios, así como algunas temporadas nuevas de populares series.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE?

1. “Percy Jackson and the Olympians” (Disney+)

Fecha de estreno: miércoles 20 de diciembre

Aunque no es nueva, “Percy Jackson and the Olympians” no deja de ser icónica. La historia sigue la vida del adolescente Percy Jackson, quien, ya propenso a los problemas, descubre que es el hijo del dios griego Poseidón.

Enviado a un campo de entrenamiento para los hijos de las deidades, Percy aprende a dominar sus poderes divinos mientras se prepara para la aventura de su vida. Su misión: evitar que una disputa entre los dioses olímpicos se convierta en una guerra devastadora en la Tierra y rescatar a su madre de las garras de Hades, el dios del inframundo.

2. “Maestro” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 20 de diciembre

“Maestro”, dirigida por Bradley Cooper, presenta la imponente e intrépida historia de amor que define la relación de toda la vida entre el icónico Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

La película se presenta como una conmovedora carta de amor dedicada a la vida y al arte. Es, esencialmente, un retrato emocionalmente épico que explora los lazos familiares y el poder del amor.

3. “El amor es ciego: Brasil - Después del altar” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 20 de diciembre

“El amor es ciego: Brasil - Después del altar” es un reencuentro de participantes de temporadas anteriores del reality show que promete una mezcla explosiva de drama, puntos finales y, por supuesto, amores que reviven.

La serie ofrece una visión fascinante de cómo han evolucionado las relaciones desde que las cámaras dejaron de grabar, brindando a los espectadores una dosis adicional de emoción y sorpresas inesperadas.

4. “Dr. Death” Temporada 2 (Peacock)

Fecha de estreno: jueves 21 de diciembre

En la segunda temporada de “Dr. Death”, la trama se sumerge en la historia del “Miracle Man” Paolo Macchiarini, un cirujano encantador conocido por sus innovadoras operaciones. La periodista de investigación Benita Alexander se acerca a él en busca de una historia, pero lo que comienza como una relación profesional pronto se vuelve personal, cambiando sus vidas para siempre.

A medida que se revelan secretos oscuros, un grupo de médicos en otro rincón del mundo hace descubrimientos impactantes que cuestionan todo lo relacionado con Paolo. La serie ofrece una mirada intensa y provocadora al costo de proteger secretos y las consecuencias de la ambición desmedida en el mundo de la medicina.

5. “Rebel Moon (Parte Uno): La niña del fuego” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 21 de diciembre

“Rebel Moon (Parte Uno): La niña del fuego”, dirigida por Zack Snyder, sigue la historia de Kora, una joven con un pasado enigmático que comienza una nueva vida después de estrellarse en una luna remota. En una pacífica colonia rural, Kora intenta dejar atrás su pasado.

Sin embargo, todo se complica cuando el tirano Balisarius y su cruel emisario, el almirante Atticus Noble, descubren que los granjeros, sin saberlo, han estado vendiendo sus cosechas a los Bloodaxe, líderes de un feroz grupo de insurgentes buscados por el Mundo Madre. La trama se desenrolla en un emocionante conflicto entre la tranquilidad de la colonia y las fuerzas opresivas que amenazan su paz.

6. “What If...?” Temporada 2 (Disney+)

Fecha de estreno: viernes 22 de diciembre

En la segunda temporada de “What If...?”, la serie continúa explorando realidades alternativas y giros sorprendentes en el universo Marvel. Aunque la primera temporada se presentó como una serie de capítulos independientes, el episodio 8, “Y si... Ultrón ganara”, señaló un cambio hacia una conexión más significativa entre las historias.

La pregunta principal que surge es si la serie volverá al formato de antología o mantendrá una narrativa más lineal, fusionando los arcos de los personajes en un intrigante desarrollo a lo largo de la temporada.

7. “El monstruo de la vieja Seúl” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 22 de diciembre

“El monstruo de la vieja Seúl” es una novela coreana que se sitúa en la sombría era colonial de Seúl. En medio de este contexto, un empresario y una investigadora se ven obligados a luchar por su supervivencia mientras enfrentan un monstruo surgido de la avaricia humana.

La trama se sumerge en las complejidades de la época, explorando las tensiones sociales y las luchas personales en un escenario histórico marcado por la oscuridad y la lucha por la supervivencia.

8. “Saltburn” (Prime Video)

Fecha de estreno: viernes 22 de diciembre

“Saltburn” es una película escrita y dirigida por la ganadora del Oscar Emerald Fennell. Esta cautivadora historia explora los temas de privilegio y deseos en un entorno intrigante. La trama sigue a Oliver Quick (Barry Keoghan), un estudiante que lucha por encontrar su lugar en la Universidad de Oxford.

Su vida da un giro inesperado cuando es atraído al mundo encantador y aristocrático de Felix Catton (Jacob Elordi). Felix lo invita a Saltburn, la extensa propiedad de su excéntrica familia, para vivir un verano que promete ser inolvidable y lleno de sorpresas.

9. “El libro de la vida” (Netflix)

Fecha de estreno: sábado 23 de diciembre

“El Libro de la Vida” se desarrolla en el pintoresco pueblo mexicano de San Ángel, donde tres amigos de la infancia, Manolo, María y Joaquín, comparten una conexión especial. A pesar de que sus vidas toman rumbos diferentes, con María enviada a Europa, Joaquín uniéndose al ejército y Manolo estudiando para ser torero, todos comparten un deseo común: casarse con María.

Lo que el trío desconoce es que las deidades del amor y la muerte han entablado una apuesta arriesgada sobre el resultado de este triángulo amoroso.

10. “El niñero” (Netflix)

Fecha de estreno: domingo 24 de diciembre

“El Niñero” sigue la vida de Jimena, una mujer que enfrenta el desafío de equilibrar la crianza de sus tres hijos, la competencia por la presidencia de la empresa y las complicaciones con su casi ex-marido. En medio de este caos, conoce a Gaby, un encantador ranchero que sorprendentemente se convierte en el mejor niñero para sus hijos. La trama se desarrolla entre risas y enredos, desafiando los estereotipos tradicionales de los roles de género.