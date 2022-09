William Levy sigue conquistando España. El galán cubano de “Café con aroma de mujer” ha estado visitando dicho país por varios compromisos, como formar parte de una marca de ropa y por el rodaje de “Montecristo”, la nueva serie de televisión que protagoniza. Sin embargo, hubo otro gran momento de su estadía en Madrid: la entrevista que tuvo con Mercedes Milá, cuya grabación se estrena el lunes 12 de setiembre en Movistar Plus.

No es un secreto que Levy tiene un gran compromiso con sus seguidores, en especial con sus fanáticas. El actor no ha tenido ningún problema en compartir su ubicación al público para que se tomen fotografías o hagan un alboroto en las calles españolas.

Sin miedo y con mucho respeto, el intérprete ha conseguido poner contenta a sus incondicionales en España. Por ello, no dudó en que la entrevista que le haría Mercedes Milá cuente con la presencia de sus admiradoras. Así, fueron un total de 400 fans de Levy quienes llenaron un teatro madrileño.

En medio de la presentación del llamativo encuentro, hubo una historia que Milá tenía oculta para el estreno del show: cómo fue que conoció y se enamoró del intérprete. Aquí te detallamos lo que hubo detrás de la entrevista titulada como “Milá vs. Levy”.

Mercedes Milá abrazando a William Levy (Foto: Mercedes Milá / Instagram)

¿CÓMO MERCEDES MILÁ CONOCIO A WILLIAM LEVY ANTES DE ENTREVISTARLO?

Mercedes Milá reveló que conoció a William Levy por la telenovela colombiana “Café con aroma de mujer”, la cual protagonizó el actor cubano con Laura Londoño y Carmen Villalobos. La presentadora de televisión dijo que, de inmediato, quedó flechada por la magia del galán en la pantalla chica.

“La historia es sencilla, una historia de amor por mi parte, por la suya no. Un día de casualidad, zapeando, vi a un hombre sobrenatural. Seguí buscando cosas de él y cada vez me interesaba más. Así llegué a ‘Café con aroma de mujer’. Me dio un poco de corte verle en una serie de ochenta capítulos, tenía cierta contradicción”, dijo en la presentación de la entrevista.

La sobrina de Milá también estaba viendo la novela, por lo que empezaron a compartir y comentar los episodios. Cuando la celebridad agradeció a la madre de Levy en redes sociales por haberlo traído al mundo. El galán le respondió el mensaje y la entrevista empezó a cocinarse de manera rápida.

“Empecé a hablar de William en Instagram y felicité a su madre por parir a semejante perfección. Él contestó y le pedimos una entrevista en directo, pero me dijo que cuando viniese a España me daría una entrevista. (...) No es una entrevista, es un desparrame y una locura. Como un chorro de sentimientos”, detalló la conductora.

El encuentro entre Milá y Levy se convirtió en uno de los programas más esperados de la semana, en una charla que llevó todos los condimentos. El actor cubano hizo un repaso de su carrera, su difícil primeros años, el amor y otras aristas que fueron celebradas por sus seguidores en España.

Mercedes Milá y William Levy tras la entrevista en España (Foto: Mercedes Milá / Instagram)

DATOS PERSONALES DE WILLIAM LEVY