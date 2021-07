En la recta final de “Kizim” (“Mi hija”, en español), Öykü, la niña protagonista interpretada por Beren Gökyıldız, fue diagnosticada con Enfermedad de Niemann-Pick, una rara condición que ha puesto en peligro su vida. Cuando Demir y Cadan se enteraron de esto, quedaron destrozados; pero ahora, más que nunca, sabían que tenían que estar unidos para ayudarla a sobrepasar este duro momento. Afortunadamente, Cemal ha decidido salvar a la hija de su amigo, con quien antes habían tenido diferencias.

Cemal está decidido a olvidar el pasado, pues como aseguró, las deudas deben quedarse a un lado y confiar en la oportunidad que el destino parece haberles brindado al unirles de nuevo. Demir no puede dejar de sentirse en deuda con él, por haberle salvado la vida a su hija. Pero, ¿por qué realmente aceptó ayudar a la pequeña Öykü?

POR QUÉ CEMAL ACEPTÓ SALVAR A ÖYKÜ

La enfermedad rara que padece Öykü no se había manifestado hasta que pierde la memoria y no reconoce ni a su propio padre. Demir y Candan toman rápidamente cartas en el asunto y buscan al doctor Isan, quien ha llevado su caso desde el principio. El especialista les da la mala noticia de que la vida de la pequeña corre grave peligro si no consiguen un donante de médula.

La enfermedad rara que padece Öykü no se había manifestado hasta que pierde la memoria y no reconoce ni a su propio padre (Foto: Mujer / Med Yapım)

El tiempo no está a su favor, pues los padres no cuentan con mucho y con el paso de las horas las opciones disminuyen. Sin embargo, al final del camino encuentran a un candidato, el menos esperado: Cemal

En ese momento, Cemal y Demir son enemigos, pero el primero aceptó el riesgo de la intervención. No obstante, cuando decidieron dejar las venganzas a un lado, Cemal es disparado de gravedad. Demir acude en su búsqueda y lo lleva al hospital. Afortudanamente, el hombre se salva de la muerte y se recupera; es allí que se reconcilian y vuelven a ser amigos.

Cemal, que está arrepentido de sus actos del pasado, encuentra nuevas fuerzas para seguir adelante con su vida, y se somete al trasplante. La operación es todo un éxito y Öykü se salva.

Tras salir del quirófano, y después de todo el daño que Cemal ha causado a la pequeña, Öykü habla con él para agradecerle la donación de médula. La niña se sincera y tras unas palabras emotivas, la paz llega a esta familia.