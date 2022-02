CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Mi mejor amiga, Ana Frank” (“My Best Friend Anne Frank” en inglés) es una película de origen neerlandés de Netflix, basada en “Memories of Anne Frank: Reflections of a Childhood Friend”, escrita por la autora estadounidense Alison Leslie Gold, que cuenta la historia de la amistad entre Hanneli Goslar y Anne Frank.

La cinta que ganó el premio Golden Film en octubre de 2021 tras haber vendido 100.000 entradas y está disponible en Netflix desde el 1 de febrero de 2022 se desarrolla en dos líneas temporales: los momentos de alegría de las dos amigas en Países Bajos y el horror del Holocausto.

Ana Frank y Hannah Goslar se conocieron en colegio en Ámsterdam y formaron el club de la Osa Menor. Mientras eran libres disfrutaban haciendo planes sobre su futuro, una soñaba con ser una escritora famosa y la otra quería ser una enfermera. Pero, sobre todo, prometían cuidarse mutuamente para siempre.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MI MEJOR AMIGA, ANA FRANK”?

Las represiones en el país pronto dieron lugar a la ocupación nazi, y en casa a Ana y Hannah solo se hablaba de la manera en que amabas familias podían escapar antes de que fuera demasiado tarde. Incluso, se sugirió que Hannah podría viajar a “Suiza” con la familia Ana.

Sin embargo, cuando las cosas se complicaron se fueron solos, al menos, eso creía Hannah. En realidad, la familia de Ana se escondió en el ático de su casa durante dos años. En agosto de 1944, fueron descubiertos y trasladados al campo de concentración de Bergen-Belsen.

En tanto, Hannah Goslar, su hermana Gaby y su padre fueron trasladados al campo de intercambio de Bergen-Belsen en 1944, tras la muerte de su madre durante el parto. Ese lugar no era tan malo como la zona donde Ana y Margot fallecieron.

Un día antes de su intercambio, Hannah finalmente encontró a su mejor amiga Ana y le prometió llevarle comida al día siguiente, aunque eso significaba no salir de esa zona. Goslar cumplió su promesa, pero otras prisioneras se quedaron con lo que llevó.

Hannah poco antes de perder a su padre en el campo de intercambio de Bergen-Belsen (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MI MEJOR AMIGA, ANA FRANK”?

Luego de la muerte de su padre, Hannah decidió buscar a Ana una vez más, incluso le llevó el anillo que su padre le entregó cuando eran libres. Las mejores amigas se volvieron a reunir, pero esa vez, Hannali hizo un agujero en el muro para ver a Ana.

Poco después de esa reunión, los nazis huyeron, pero Hannah nunca volvió a ver a Ana, porque ella, al igual que su hermana Margot, falleció antes de ser liberada. Como se lee al final de “Mi mejor amiga, Ana Frank”, Goslar se convirtió en enfermera en Palestina, pero en su imaginación aun recorre el mundo junto a su amiga.

“Entre las dos, Hannah y Gabi, tuvieron 7 hijos, 38 nietos y 27 bisnietos. Lo llamaban su venganza contra Hitler”.