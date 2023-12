¡Qué viva el amor! Luego de varios rumores y especulaciones de por medio, Michelle Renaud y Matías Novoa contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima que tuvo a sus dos hijos como testigos. De esta manera, la pareja de actores logra darse el sí a poco más de un año de oficializar su romance.

Menuda sorpresa se llevaron los seguidores del galán de telenovelas y la actriz mexicana esta mañana al enterarse que Novoa y Renaud se casaron. Según la revista Caras, los tórtolos se juraron estar en la salud y en la enfermedad durante una ceremonia privada. No hubo paparazzis ni amigos de la prensa en general.

Matías es 8 años mayor que Michelle (Foto: Michelle Renaud / Instagram)

Y aunque para muchos esta unión haya sido algo apresurado, pues ambos llevan menos de dos años de noviazgo, debemos tener en cuenta que tanto Matías como Michelle tuvieron que meditar bastante esta decisión antes de comprometerse para siempre en el altar.

LA BODA DE MICHELLE RENAUD Y MATÍAS NOVOA: LO QUE SABEMOS DE LA UNIÓN MATRIMONIAL

Al ser una ceremonia íntima, los detalles de esta flamante boda iban a ser muy difíciles de conocer. Sin embargo, al ser dos personalidades sumamente conocidas, los hechos llegaron a saberse de todos modos.

De acuerdo a la revista Caras, los hijos de Novoa y Renaud fungieron de testigos en la boda de sus padres. Recordemos que la actriz tiene un hijo de otro compromiso llamado Marcelo, mientras que el heredero del chileno se hace llamar Axel.

Sobre tal evento, Renaud no pudo evitar sentirse emocionada, por lo que decidió dar sus primeras impresiones de la boda a una publicación mexicana. “Estamos emocionados, nerviosos, felices. Yo estoy súper emocionada. Estoy súper feliz de casarme con Matías”, sostuvo la histrionisa.

Pero no fue el único, pues Matías Novoa también dejó en claro que los nervios se estaban apoderando de él. “También estoy feliz”, mencionó Novoa.

Según la protagonista de “La herencia”, la boda con Novoa se había planeado “hace poco tiempo”, y aunque al inicio querían una ceremonia más pequeña, los invitados de ambos partes se fueron sumando de manera natural.

Eso sí, Michelle Renaud confesó que uno de sus principales objetivos era llegar sí o sí al altar. “Es la fiesta y formalizar, pero también fue rápido porque así ha sido nuestra relación”, contó. “La realidad es que, tanto Matías como yo, creo que algo que nos caracteriza es que somos personas que queremos algo y damos el paso”.

UNA BODA ESPECIAL: ¿CÓMO VIVIERON SU BODA MICHELLE RENAUD Y MATÍAS NOVOA?

Lejos de apresurarse en dar declaraciones, Michelle puntualizó que tanto ella como el actor se encuentran “viviendo como casados, como una familia desde hace un año”, y que además sus hijos se llevan muy bien, hasta el punto de llamarse hermanos.

Incluso, señala que son sus herederos los que los animaron a casarse: “La boda es algo que ya no cambia la relación que tenemos. Pero en este caso fue decidir celebrar con las pocas personas más cercanas a nosotros y a la relación y nada más era como, ‘¿por qué no nos festejamos?’”, concluyó.

“Cuando Matías me dio el anillo me dijo que íbamos a festejar nuestro amor. O sea, porque pues, como casados, ya estábamos claro. No va a cambiar ni como pensamos ni la dinámica ni nada”, puntualizó la actriz mexicana.

Así fueron los detalles de la boda de los famosos (Foto: Michelle Renaud / Instagram)

Finalmente, Matías Novoa aclaró que esta boda significó una manera de poner un broche de oro a su relación, la cual se haya marcada por el amor y el compromiso familiar.

“Es como sellar este amor y esta familia. Tener este compromiso, digo que es una firma, pero es como más que una firma. Es como algo más, es una promesa al universo”, dijo el actor que da vida a Pablo Córdoba en “Vencer la culpa”.

TE PODRÍA INTERESAR: