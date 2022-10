Michelle Renaud y Matías Novoa, los protagonistas de “La herencia”, comenzaron a desatar los rumores de su romance desde que estaban filmando la telenovela, sin embargo, ambos negaron que hubiera sentimientos, pero sí dejaron ver que tenían una buena amistad. No fue hasta los primeros días de octubre que aparecieron juntos en la portada de la revista Hola cuando revelaron su relación.

Tras la confirmación de las celebs de México, comenzó a surgir, una vez más, la curiosidad por saber más sobre la vida personal y sentimental de la actriz de ojos verdes, y es que Michelle Renaud ha protagonizado más de un romance con un galán de telenovela. En esa línea, cada uno de los noviazgos de la intérprete de 34 años.

¿QUIÉNES HAN SIDO LOS NOVIOS DE MICHELLE RENAUD

Matías Novoa (2022)

Después de protagonizar “La Herencia” y la película “Doblemente Embarazada”, los artistas formaron una amistad mu consolidad, y con el paso del tiempo y la convivencia desarrollaron sentimientos más profundos. De acuerdo a los actores se fueron acercando y un día por fin se hicieron novios.

Los actores pusieron fin a los rumores y confirmaron su relación (Foto: Michelle Renaud / Instagram)

Osvaldo Benavides (2022)

Cuando el actor terminó de forma sorpresiva su noviazgo con Esmeralda Pimentel, comenzó a ser relacionado con Michelle Renaud, quien se vio mucho más cercana al protagonista de la serie “Monarca”. No obstante, nunca se confirmó el romance. Eso sí, realizaron viajes juntos y se etiquetaban en diversas publicaciones en redes sociales, que hacían más fuerte a los rumores.

Osvaldo Benavides y Michelle Renaud fueron relacionados luiego que el actor terminó su noviazgo con Esmeralda Pimentel (Foto: Osvaldo Benavides / Instagram)

Danilo Carrera (2019 – 2021)

En 2019, Michelle encontró el amor en Danilo Carrera con el que había compartido créditos en “Hijas de la luna”. Los actores parecían ser una de las parejas más sólidas del medio artístico, ambos compartían en redes sociales las fotos y videos de sus momentos juntos. Pese a ello, sorpresivamente, la pareja anunció su separación en 2021. ¿La razón? Según indicaron que habían decidido terminar porque no tenían los mismos proyectos de vida, pues ella quería tener hijos, pero él no.

En 2019, Michelle encontró el amor en Danilo Carrera con el que había compartido créditos en “Hijas de la luna”. (Foto: Danilo Carrera / Instagram)

Josué Alvarado (2016 – 2018)

Michelle Renaud y el empresario Josué Alvarado se conocieron cuando ambos tenían 22 años. La pareja tuvo una relación por seis años, y tras conocer que estaban esperando a su hijo, decidieron casarse en 2016, aunque ella, en una entrevista, señaló que no quería hacerlo. “Yo no me quería casar, pero cuando estaba embarazada a los tres meses la hormona se me volvió loca”, mencionó.