Hoy en día, Millie Bobby Brown es una de las grandes estrellas de Hollywood. Gracias a su participación en producciones de Netflix como “Stranger Things” y “Enola Holmes”, la joven actriz se ha ganado un lugar en la industria, así como a muchos fans en el camino.

Sin embargo, no todo ha sido fácil en la vida de la intérprete. Desde su nacimiento, ella tuvo que lidiar con diversos tratamientos médicos que la marcarían para siempre. No obstante, no dejó que estas circunstancias la detengan en su carrera como artista.

Lo cierto es que, para sorpresa de muchos, Millie Bobby Brown es sorda de un oído. En esta nota, conoce cómo la actriz de “Stranger Things” perdió la audición y cómo afronta vivir con esta condición.

¿CÓMO PERDIÓ LA AUDICIÓN MILLIE BOBBY BROWN?

En declaraciones para la revista Variety, la actriz Millie Bobby Brown reveló que es sorda de un oído. Tal como indicó, ella nació con la pérdida parcial de la audición y, tras varios años de tratamiento con tubos, perdió la audición de uno de sus oídos completamente.

No obstante, su discapacidad auditiva no le ha impedido tener una carrera exitosa en Hollywood. Como sabemos, desde pequeña ha demostrado su fortaleza y todo su talento en la actuación.

La actriz de "Stranger Things" reveló que es sorda de un oído. (Foto: Millie Bobby Brown / Instagram)

¿CÓMO AFRONTA MILLIE BOBBY BROWN SER SORDA DE UN OÍDO?

Frente a esta circunstancia, la actriz siempre ha tratado de tener una vida como cualquier otra joven, poniendo todo su empeño en las cosas que realiza. En ese sentido, también se destaca como una buena cantante, pese a escucharse parcialmente.

“Simplemente empiezo a cantar y si sueno mal, no me importa porque estoy haciendo lo que amo (...) No tienes por qué ser bueno cantando. No tienes que ser bueno bailando o actuando. Si te gusta lo que haces y realmente disfrutas haciéndolo, hazlo. Nadie debería impedírtelo”, explicó en la misma entrevista a Variety.

Además, reveló que su trabajo como actriz es lo que realmente le apasiona: “Sé que suena como una locura, pero una vez encuentro algo que quiero hacer, nadie me va a parar. Si no supiera cómo coser y realmente tuviera pasión por coser, está claro, me voy a poner a coser. Es lo mismo con la interpretación, así que aquí estoy”, explicó.

Millie Bobby Brown trata de llevar una vida normal, pese a haber perdido la audición de uno de sus oídos (Foto: Millie Bobby Brown / Instagram)

¿POR QUÉ MILLIE BOBBY BROWN CASI ABANDONA LA ACTUACIÓN?

En recientes declaraciones para la revista Allure, Millie también confesó que estuvo a punto de dejar la actuación. Vale precisar que esto no se debió a su pérdida auditiva, sino al maltrato que recibió por parte de la que define como una poderosa directora de casting a los 10 años de edad que la calificó como “muy madura”.

“Siempre supe que era madura y realmente no podía evitarlo (...) [Escuchar eso] fue realmente difícil porque pensaba [que la madurez] era algo bueno. Y luego que me dijeran que no lo era, que no lo lograría [triunfar] en esta industria, fue muy doloroso. Me deprimí mucho por eso”, narró.

No obstante, sus padres la animaron a no rendirse y hacer una última audición: “Mis padres me dijeron: ‘Solo haz esta última audición en cinta y luego puedes salir y jugar con tus amigos otra vez’. Así que dije: ‘Está bien, sí, debería hacer esto porque me parece genial’”, explicó

Tres meses después, fue seleccionada como Eleven en “Stranger Things” y su carrera tuvo un relanzamiento inesperado. Actualmente, a sus 18 años, está a la espera de la secuela de “Enola Holmes” de Netflix, continúa creciendo como empresaria gracias a su marca de maquillaje “Florence, by Mills” y recibe clases en línea de la Universidad Purdue.