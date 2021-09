Este 14 de septiembre, Netflix puso en su catálogo internacional la tercera entrega de la serie de supervivientes de Bear Grylls, “You vs. Wild”. Esta producción vendría a ser una spin-off de la que salió por Discovery Channel, “Man vs. Wild”, desarrollada entre 2006 y 2020. A continuación, te contamos qué pasó al final de la película estrenada en la plataforma de streaming.

En este estilo interactivo que nos presenta Netflix, se puede apreciar en vivo el disfrute, al superviviente y sobre todo sentir la individualidad de la televisión. Bear Grylls y su socio, Ben Simms, han hecho un gran trabajo a través de la franquicia “You vs. Wild”. En estas producciones podemos apreciar los programas y docudramas de la naturaleza estándar para transformarlas en experiencias que apuntan a un mercado en específico.

En “Misión en la nieve”, veremos cómo Bear pasea por un paisaje montañoso cubierto de hielo y tiene que caminar por un lugar peligroso para poder salvar a su amigo. Su misión será encontrar la ruta más efectiva para completar la meta, sin perder mucho tiempo.

Como se menciona en la historia, la comida es una de las últimas cosas que Bear prioriza en un primer momento. Él se da cuenta que toda el agua llega desde arriba de la montaña y va hacia la parte más pantanosa del lugar. En su recorrido se encuentra con el cadáver de un oso podrido.

Luego, al percatarse de la presencia de un lobo, tiene que ir hacia las alturas, pues el bosque es el hogar del lobo. Bear se echa a correr hacia las montañas. Tras escapar con éxito del peligroso animal logra comunicarse por primera vez con Joe luego del accidente, obteniendo información fundamental para la misión.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MISIÓN EN LA NIEVE”?

En el final de “You vs. Wild: Out Cold” vemos como Bear rescata a su amigo Joe justo a tiempo, antes de que la cabina pudiera caer por el acantilado y de esta manera explote. Con esto la misión está completada. El volver a ver a su amigo reactiva la memoria de Bear, quien recuerda todo sobre lo que fue el accidente y su familia. Pero ahí no quedó todo, pues esto también le permitió encontrar la forma de volver a la civilización. La escena del desenlace de la película nos muestra como Bear y Joe comienzan a bajar al pie de la montaña.

¿QUIÉN ES EL ANIMAL SALVAJE?

Dentro de la película vemos a un animal misterioso. Se trata de un oso pardo. Lo que nos mostró “You vs. Wild: Out Cold” es que Bear casi se encuentra con un oso real a lo largo de su travesía. Sin embargo, por pura suerte logró evadir al animal. Bear tenía pensando seguir las gotas de sangre o las huellas, en caso no encontrara a Joe en la cabina. Aunque, seguir el rastro de la sangre también suponía llevar a Bear hasta la cueva del oso.