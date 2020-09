En 2004, “Misterio” llegaba por primera vez a las pantallas de todo el Perú, luego de un gran éxito como obra teatral. La historia contaba la vida de Percy, un joven de clase media, con un gran amor al club de sus amores, Universitario de Deportes . Un día, junto con su amigo Caradura, conocen a otros hinchas de la “U”, sin imaginar que ese día su vida cambiaría por completo.

La serie peruana fue emitida originalmente por Frecuencia Latina (ahora Latina). Bastó una sola temporada para lograr un gran éxito, comparable con los laureles ganados en su paso por el teatro, y posicionarse entre las mejores producciones peruanas en toda la historia. Recientemente, el canal de la avenida San Felipe ha traído de vuelta la historia de “Misterio” para alegría de los hinchas del club estudiantil, quienes pueden gozar de cada uno de los 38 episodios.

En esa línea, muchos recuerdan la historia que hace más de 15 años los enganchó. Misterio, Caradura, Chacal, El Nene, Tyson, Yutay, Burrito, Killer, Panthro, entre otros, fueron los personajes que más recuerdan, sobre todo, por las vivencias por las que tuvieron que pasar, para finalmente llegar a fundar una de las barras de fútbol más populares del Perú: La Barra Norte.

Pietro Sibille interpretó a Misterio en la serie (Foto: Latina)

Misterio, el personaje, fue inspirado por uno de los miembros más importantes de la Trinchera Norte, la barra brava del Club Universitario de Deportes . La serie no solo narra la vida de este personaje y como por su amor al club lo llevó a ser el más temido de todos. Además, describe el estilo de vida de estos “hooligans peruanos” y explora no solo la violencia visible sino las distintas realidades que derivan de ella.

Pero, ¿cómo fue el final de la serie? ¿En qué terminó los enfrentamientos con la barra rival, la de Alianza Lima? ¿Qué pasó con cada uno de sus personajes? A continuación, recordamos cada uno de los detalles que nos dejó el capítulo 38 de “Misterio”, el gran final de la serie.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “MISTERIO”

En la recta final de la serie, Percy o Misterio, buscado por sus enemigos y sumergido en la drogadicción y el alcoholismo, decide esconderse en una vieja habitación. Su vida ya había cambiado por completo y sus amigos más cercanos lo respetaban solo por miedo a que les hiciera algo. Mientras seguía en su búnker, en las calles era buscado, principalmente por miembros de la barra de Alianza Lima. Solo algunos sabían su paradero.

Los amigos que alguna vez se juntaron para alentar a su equipo y que por el amor a su club decidieron fundar una barra popular habían desaparecido. La situación, cada vez más tensa, había hecho que cada uno tome camino diferente. De los fundadores, solo quedaban, Misterio, Panthro y Chacal, este último es el encargado de relatar todo lo sucedido.

Pietro Sibille y Adol Miyashiro fueron Misterio y Caradura, respectivamente (Foto: Latina)

De hecho, en el capítulo anterior el Chacal cuenta el destino de cada uno de ellos: Misterio era buscado por la barra rival, Tyson fue encarcelado, el Burrito desapareció, Killer viajó con su novia, Yutay había decido dejar la mala vida y dedicarse a su familia, Caradura y el Nene habían puesto un negocio y habían decido estudiar. Y él, seguía en el barrio y decidió terminar con la ‘loca’ porque había embarazado a su expareja.

Una noche, mientras Caradura y el Nene tomaban en un bar, llega Nataly quien era pareja de Misterio y le dice a Caradura que su amigo lo quiere ver por última vez, porque había decido dejar todo y desaparecer. Como era de esperarse, se niega al pedido. Entonces, aparece Chacal y Caradura le increpa que por su culpa, Percy terminó así.

Luego del incidente, Caradura y el Nene siguen en lo suyo y llegan dos tipos a fastidiarles. En eso, el primero, envalentonado los amenaza diciendo que él era Misterio. Al rato, decide ir a despedirse de su amigo, pero antes de llegar al lugar donde se escondía, los mismo tipos del bar vuelven y le disparan a matar. El balazo se escucha hasta el cuarto donde estaba Misterio que sale a ver qué pasa y se da con la sorpresa que su amigo más querido agonizaba en el piso.

En el momento más dramático de la escena, Caradura se despide de Misterio y le dice que se siente orgulloso porque lo confundieron con él; antes de irse, canta: “Porque te quiero tanto te vine a ver”, una de las canciones más representativas de la barra del club crema. Finalmente, Caradura muere y las imágenes que muestra la serie es un flashback de todos los momentos que ambos amigos de la infancia pasaron juntos, así como los momentos más memorables del personaje.

Pietro Sibille fue Misterio en la serie. Esta imagen es la escena final (Foto: Latina)

Tras ello, la escena final muestra a Misterio en su cuarto junto a Chacal y a otros miembros de la barra. El discurso del líder de la Barra Norte, es también memorable:

“Si eres hincha de la U es porque les quieres ganar a todos. Porque algo dentro de ti te obliga a pelear hasta el final. No toleras perder, ni siquiera lo ves como posibilidad. Sabes que aunque tengas menos talento le puedes ganar al otro. Te acostumbras a ser campeón y solo eso quieres. A lo mejor me muera en unos años y no puedo verlo, pero nosotros vamos a levantar la libertadores. A punta de huevos, a punta de garras, porque somos esa raza. Por eso somos la mitad más uno. Ser de Alianza es más fácil, tiene que gustarte la huev… tiene que gustarte la finta, tiene que gustarte sufrir”.

Tras la arenga, y luego de beber un trago y brindar por Caradura, agarra una pistola y amenaza a los presentes, a quiénes los induce a jugar la llamada ‘ruleta’. Cada uno con miedo apunta con el arma su cabeza y presiona el gatillo. Primero Chacal, luego los otros. Minimizando el juego, Misterio pone la pistola en la cien, sin imaginar el trágico final. Segundos después dispara, cae al piso con la cabeza destrozada. Sin poder hacer nada más.

Todos atónitos en el sitio, y aparece él hablando una vez más. “No demoré mucho en darme cuenta que estaba muerto. No imágenes, ni recuerdos. Solo un dolor rápido y feroz. Otro dolor por las ganas inmensas de quedarme, de que llegue la noche y poder dormir”, decía mientras volvían con imágenes de todo lo que había vivido en su corto pasar por este mundo.

Finalmente, una imagen en el cementerio. Chacal está en la tumba de Misterio, habla con él. El último miembro de la barra del que se sabía le cuenta cómo es la vida ahora que no está él.