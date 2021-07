El final de la exitosa telenovela turca “Mujer” (“Kadın” en su idioma original) está muy cerca y el público español se encuentra cada vez más ansioso por conocer el desenlace de esta ficción, que llegó por primera vez a Antena 3 el pasado 7 de mayo de 2020.

Y no es para menos, pues luego de tres temporadas, esta producción está a punto de decirle adiós a la fiel audiencia que la acompañó por más de un año. A raíz de la gran expectativa que ha generado la emisión de los últimos episodios, te contamos cómo puedes verlos sin perderte ningún detalle.

Para ello, debemos tomar en cuenta que el pasado lunes 12 de julio, Antena 3 emitió los últimos 30 minutos del episodio 79 y los primeros 26 del capítulo 80, dejando para el martes 13 más de la mitad de esta entrega, pero tampoco lo transmitió completo; es decir, que recién esta semana podremos saber qué les depara a los personajes.

Teniendo en cuenta que aún falta emitirse un promedio de 50 minutos del penúltimo capítulo de un total 81 episodios, la gran final quedaría dividida nuevamente en partes.

Bahar está decidida a ser feliz, dando una oportunidad a su amor con Raif, su única sombra es Sirin. (Foto: Fox Turquía)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 80 DE “MUJER”?

Si seguimos la mecánica de días anteriores, el capítulo 80 de “Mujer” será emitido por Antena 3 el lunes 19 y el martes 20 de julio en su horario habitual a las 22:45 horas. Si quieres ver la trasmisión en directo y estás fuera de tu casa, puedes ingresar al sitio web del canal de señal abierta: www.antena3.com

Aunque se tiene planeado que el final de “Kadin” se dará esta semana, aún nada está definido, toda vez que se ha generado una duda, al pensar que la cadena de televisión podría programar un evento especial a modo de despedida.

Si bien, aún no hay noticias al respecto, sólo nos queda esperar para descubrir la estrategia con la que cerrarán con broche de oro la historia de Bahar, interpretada por la actriz turca Özge Özpirinçci.

Sirin está desesperada por conseguir dinero. (Fox Turquía)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 80 DE “KADIN”?

En el capítulo 80 de “Mujer” vemos a Sirin desesperada por obtener dinero, por lo que decide ir a la casa de Bahar para conseguirlo, corriendo el riesgo de ser descubierta por la protagonista o Enver.

¿Qué pasará? Será descubierta por la Bahar que está a punto de bajar a votar la basura o será vista por Enver, quien salió de su local para hacer una entrega a un cliente. La respuesta a esta interrogante la tendremos hoy lunes 19 de julio a las 22:45 horas por Antena 3.

¿CUÁNDO SE EMITIRÁ EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “KADIN”?

Si todo sigue su curso normal, el último capítulo de “Mujer”, el número 81, será emitido este martes 20 de julio.

Sirin se esconde de Bahar cuando iba a su casa a obtener dinero. (Fox Turquía)

¿CÓMO SERÁ EL CAPÍTULO FINAL DE “MUJER”?

Aquí un resumen de lo que pasará en el desenlace de la serie turca. En esta recta final, la trama está al rojo vivo y aún quedan muchas incógnitas: ¿Triunfará Bahar? ¿Escapará Sirin? ¿El romance de Ceyda con Raif acabará en boda?

Bahar está decidida a ser feliz, dando una oportunidad a su amor con Raif, su única sombra es Sirin. Haber visto cómo Doruk estaba a punto de tirarse por la ventana por su culpa ha superado todos los límites imaginables.

Şirin sigue desaparecida. Enver no puede creer que su hija pequeña pueda haber hecho tantas maldades y querrá saber a través de los médicos cómo de lejos podría actuar a causa de su enfermedad. Los psiquiatras han señalado que “Sirin es capaz de ocultar su enfermedad y hacer creer que está bien porque es muy lista. Sería peligrosa si no toma bien su medicación y que lo mejor para ella es ingresarla. Ya se lo había advertido a Hatice”. Bahar quiere justicia.

Las mejores noticias sobre Arda, se podrá quedar con Fazilet, quien luego le hace una sorprendente propuesta a Ceyda: “¿Quieres casarte conmigo?”. Ella, muy feliz, acepta y se pone el anillo.

Sirin, en tanto, llama a Enver para pedirle ayuda. “No tengo a nadie aparte de ti. Quiero irme de esta ciudad para empezar una nueva vida. Es mi última oportunidad porque si me quedo aquí ya no podré cambiar”. ¿Qué pasará en el capítulo final?