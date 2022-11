El programa “Netas divinas” está compuesto por una amalgama de personalidades y gustos gracias a la presencia de las conductoras Daniela Magún, Consuelo Duval, Galilea Montijo, Natalia Téllez y Paola Rojas.

Durante cada programa, las presentadoras del show conversan sobre diversos tipos de temas y hasta realizan alguna entretenida dinámica, como la que se realizó en la última edición, cuando Natalia Téllez habló sobre lo que cambiaría de sus compañeras y con qué está conforme.

En esta oportunidad, vamos a recapitular lo que cambiaría de cada una de ellas, trayendo una gran sorpresa, pues de esa manera deja conocer un poco más de ella misma y lo que no le gusta de la gente que la rodea.

Natalia Téllez forma parte del programa "Netas divinas" (Foto: Galilea Montijo/Instagram)

¿QUÉ CAMBIARÍA NATALIA TÉLLEZ DE SUS COMPAÑERAS?

Esto fue lo que dijo la actriz de 36 años sobre sus demás compañeras:

De Consuelo Duval: “Quisiera que cambiaras tu disociación con el sexo, que te des la oportunidad de dejar de pelearte con el sexo de esa manera porque el cuerpo te lo cobra. Nunca quiero que cambies tu corazón, tu risa. Nunca he conocido a nadie que es más, en el buen sentido, como un niño adulto, muy libre, muy espontánea”.

De Daniela Magún: “De todas las que estamos aquí, tal vez Daniela es la que más ha cambiado para bien. Se rompió, se volvió a unir, se transformó. De ti no cambiaría esa capacidad de cambio y cambiaría todo lo que has estado cambiando este tiempo”.

De Galilea Montijo: “Te cambiaría que quiero que me cuentes todo de ti, a detalle, quiero conocer todo, yo veo que tú tienes cosas parecidas a mí, siento que tienes dolores y cosas que a mí me gustaría conocer con amor y con cariño, no para joder. Siento que hay mucho de ti muy entrañable que quisiera ver más. Nunca cambiaría de ti que creo que te diviertes mucho con la vida, eso se me hace padrísimo, y cuando se abre ese espacio uno se divierte contigo”.

De Paola Rojas: “Quisiera que cambiaras que te juzgas mucho duramente, quisiera eso a la brevedad. Y nunca cambiaría… todo mundo habla de la mente de Paola, pero no conocen su diversión, que es una persona tan cariñosa, tan cálida, es una reina”.

¿QUÉ CAMBIARÍA NATALIA TÉLLEZ DE ELLA MISMA?

Al final de la dinámica, Téllez se animó a mencionar qué es lo que cambiaría de ella misma y la respuesta fue más que llamativa, sorprendiendo a muchos, pues reveló que se acepta tal y como es, por lo que no quisiera modificar absolutamente nada.

“No cambiaría nada, siento que me juzgaba mucho y ya no tanto”, aseguró.