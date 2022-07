Pese al dramático final que tuvieron Max Goodwin y Helen Sharpe en la cuarta entrega de “New Amsterdam”, no se podrá ver una continuación a su relación. Freema Agyeman, la actriz que da vida a una de las protagonistas de la serie de NBC, decidió que no participará de la temporada 5 y aquí te contamos el motivo.

Desde el 2018, se emite el drama médico basado en el libro “Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue”, escrito por el Dr. Eric Manheimer. La trama del programa gira en torno a Max Goodwin, interpretado por Ryan Eggold, quien ha sido designado como el nuevo director médico del Hospital New Amsterdam.

El doctor llega a revolucionar el establecimiento, buscando dar la mejor atención posible con el poco presupuesto que cuenta. Sin embargo, carga con un secreto inicial, tiene cáncer. Al parecer, para la temporada 5, habrá un miembro menos en su equipo médico.

¿POR QUÉ FREEMA AGYEMAN NO ESTARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “NEW AMSTERDAM”?

La Dra. Helen Sharpe es uno de los personajes principales de la serie, siendo la cabeza del departamento de Oncología y Hematología. Sin embargo, la actriz que la interpreta habría decidido tomar otro camino y enfocarse en nuevos proyectos. De acuerdo con “TV Line”, Freema Agyeman comenzó grabaciones para la serie de comedia “Dreamland” en Inglaterra.

Freema Agyeman y Lily Allen serán parte del elenco de la comedia negra "Dreamland" (Foto: Freema Agyeman / Instagram)

“La Dra. Helen Sharpe ha significado mucho para mí, pero ha llegado el momento de colgar su bata blanca, ya que oficialmente comparto la noticia de que no regresaré para la última temporada de New Amsterdam. Si bien me entristece, también estoy increíblemente emocionado de ver cómo concluye la historia, también como fanática de la serie”, dijo en exclusiva para el medio de comunicación. “Ha sido un placer interpretar a la Dra. Helen Sharpe durante 4 temporadas”.

Por su parte, los creadores de “New Amsterdam”, quienes deberán solucionar esta salida, le desearon mucha suerte a la actriz en los proyectos profesionales y de vida que tenga por cumplir. Además, aseguraron que siempre será bienvenida en la serie que la albergó por tantos años.

“¡Le deseamos a Freema la mejor de las suertes en su próximo capítulo y las puertas de ‘New Amsterdam’ siempre estarán abiertas si desea regresar! Estamos extremadamente orgullosos del impacto que Freema y la Dra. Helen Sharpe han tenido en las últimas cuatro temporadas y estamos muy agradecidos de haber sido parte de esa historia”, afirmaron en un comunicado.

Asimismo, prometieron que la quinta entrega de “New Amsterdam” tendrá muchas sorpresas para su audiencia.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “NEW AMSTERDAM”?

La cuarta entrega de “New Amsterdam” dejó a los personajes principales, Max y Helen, en un lugar complicado. Después de diversos obstáculos y un inesperado huracán en Nueva York, donde iban a casarse inicialmente, el doctor organizó una ceremonia de bodas en la azotea de New Amsterdam.

Sin embargo, Helen, quien todavía se encontraba en Londres, lo llamó y le dijo que no podía casarse con él. Mientras tanto, Max tuvo que dar la noticia a los invitados de que la boda había sido cancelada.

Aunque esto ya implica un distanciamiento entre ambos, la salida de Freema imposibilita un cierre de ciclos para el personaje principal. Una posibilidad es que los guionistas encuentren una forma de narrar cómo enfrentó a Helen por esta decisión.

La temporada 5 de “New Amsterdam” se estrenará el martes 20 de setiembre. Consistirá de 13 episodios y ese será el final de la serie.