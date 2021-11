La verdadera causa de la muerte de Octavio Ocaña, el pasado 29 de octubre, sigue sin esclarecerse, pese a que ya hay una versión oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que señala que el actor murió a causa de un disparo que él mismo se propinó accidentalmente mientras era perseguido por la policía. Tras el comunicado, su familia salió en su defensa para contradecir lo que las autoridades han dicho de manera oficial sobre su trágica y prematura partida.

Ahora, don Octavio Pérez, padre del actor que dio vida a Benito Rivers en la famosa serie “Vecinos” de televisa, tuvo una entrevista para el programa que se emite por internet de Gustavo Adolfo Infante, donde sin pelos en la lengua aseguró que no descansará hasta esclarecer la muerte de su hijo sin importar quien deba caer.

En la entrevista, el padre del joven mexicano habló sobre su sentir luego del fallecimiento de su hijo, pero también tocó un tema que, desde que ocurrió el trágico hecho, ha sido tema de controversia en Internet y los medios de comunicación: el arma que llevaba Octavio minutos antes de su muerte.

Según las autoridades, Octavio Ocaña se disparó cuando era perseguido por la policía. Sin embargo, su padre puso en duda el comunicado de la Fiscalía respecto los hechos (Foto: Octavio Ocaña/Instagram)

¿LA PISTOLA QUE TENÍA OCTAVIO OCAÑA ERA SUYA?

Octavio Pérez señaló que el responsable de la muerte de su hijo era la policía y aunque muchos usuarios en redes sociales aseguran que le plantaron un arma al actor, esta pistola sí pertenecía; así lo confirmó su padre.

“Honestamente sí, pero él nunca traía cartucho cortado, él nunca traía eso, ellos lo mataron y se la pusieron ahí, la encontraron ahí y se la pusieron como si fuera un asesinato, pero la bala entra de atrás ¿cómo se va a disparar? Y venían persiguiendo, a como venía manejando ¿cómo va a traer un arma en la mano? Mi hijo no estaba loco, así de fácil, sí lo acepto el arma era de él, pero el tiro que le entró no era de ese calibre, era 9 mm”, reveló Pérez.

Asimismo, Pérez detalló que si su hijo portaba un arma es porque tenía el permiso de la Defensa Nacional. Además, descartó la teoría que él mismo se disparara, pues Octavio Ocaña sabía usar armas.

SOBRE LOS EXÁMENES DE ALCOHOL Y DROGAS

Las primeras investigaciones sobre la muerte de Octavio Ocaña daban cuenta que el actor se encontraba en estado de ebriedad, según el dictamen de toxicología que hicieron pública las autoridades. También se informó que el famoso había consumido cannabis.

No obstante, el su padre lo desmintió todo. “Mi hijo no fumaba marihuana, mi hijo no era un alcohólico que tomará dos días. Yo soy empresario y él estaba en México cuidando mi empresa de allá y yo estoy en Tabasco recibiendo órdenes de él y así era diario”, señaló el padre de Octavio Ocaña.

“Me pidió permiso que se iba a ir, él siempre traía dos escoltas y en ese momento tenía una comida en Villa del Carbón, pero me avisó: ‘Papá me voy a tomar unas chelas’ y le dije: ‘llévate a los escoltas porque para allá está cabrón”. Me dijo que sí y se los dejó a su novia y él se adelantó con dos amigos míos y en ese momento pasó lo que pasó”, agregó.