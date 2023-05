El 29 de octubre del 2021, el actor mexicano Octavio Ocaña falleció víctima de una herida por arma de fuego en un confuso caso que nunca fue aclarado por completo y que ha sido reconsiderado por la fiscalía de México tras los pedidos de Octavio Pérez, el padre del comediante.

Como se recuerda, la celeb de México saltó a la fama gracias a su papel como Benito Rivers en “Vecinos”, la serie cómica creada por Eugenio Derbez en 2005 y que se mantiene vigente hasta la actualidad, por lo que su personaje tuvo que ser retirado de la producción de TelevisaUnivision.

Lamentablemente, el padre del artista ha denunciado que es víctima de amenazas debido a la cruzada que ha emprendido para buscar justicia para su hijo, pues considera que las causas brindadas por las autoridades no son reales.

El joven actor mexicano perdió la vida después de un impacto de bala en la cabeza. (Foto: Octavio Ocaña / Instagram).

LA MUERTE DE OCTAVIO OCAÑA

En octubre del 2021, las autoridades del Estado de México (Edomex) reportaron el fallecimiento del actor debido a un disparo accidental del arma de fuego que este portaba y que se activó durante una intervención policial.

Sin embargo, esta versión no fue aceptada por Don Octavio Pérez, padre del actor, quien en más de una oportunidad exigió conocer la verdad sobre el caso, consiguiendo que la fiscalía de México cambiara de categoría el trágico incidente, un nuevo paso para iniciar una investigación sobre el caso.

El 4 de mayo, las autoridades del estado reclasificaron la muerte del actor de “Vecinos”, por lo que ya no será tratado como homicidio culposo, sino que será homicidio doloso ante la ley.

El actor murió a los 22 años de edad (Foto: Octavio Ocaña / Instagram)

LAS AMENAZAS AL PADRE DE OCTAVIO OCAÑA

Sin embargo, y a un año y medio del doloroso caso, el padre del actor denunció que viene recibiendo amenazas que buscan que se detenga en su búsqueda de la verdad sobre el caso de su hijo.

“Me han hablado por teléfono, dos veces. Una de un chip de Puebla y otra creo que de Guerrero, Pero yo también me les pongo...”, indicó el hombre, quien destacó que no se iba a quedar callado ante las amenazas.

El hombre señaló que si bien no le preocupan las amenazas, posee un grupo de escoltas que lo acompañan las 24 horas para evitar cualquier tipo de incidentes. “Tengo escolta. No ando solo”, advirtió.

Del mismo modo, Octavio Pérez dejó en claro que es consciente que la lucha por limpiar el nombre de su hijo es una labor peligrosa, pues se enfrenta a un poder que lo supera, pero que presentará batalla.

“Las amenazas no son para mí, no me metí con cualquier persona, me metí con una corporación policiaca”, añadió, mientras que su familia aprovechó para agradecer el apoyo fiscal y de los medios.