Todos recordamos a Oh Il-nam o Jugador 001 en “El juego de calamar”, la controversial serie de Netflix por la que el actor O Yeong-su ganó un Globo de Oro. Sin embargo, no solo en la serie tenía un oscuro secreto, sino que, de acuerdo con la justicia de Corea del Sur, también lo tendría en la vida real, pues fue condenado por acoso sexual a una joven sin identificar en el año 2017.

Como se recuerda, la acusación salió a la luz en noviembre de 2022, cuando el artista de 80 años ya gozaba de fama internacional gracias a su interpretación y, en aquel momento, la celeb de Corea del Sur negó los cargos y deslizó que sus intenciones fueron malinterpretadas.

Recientemente, la corte falló contra el actor surcoreano, imponiéndole varias sanciones, incluyendo prisión, por lo que muchos seguidores de la serie de Netflix se preguntan que pasará con el veterano artista.

O Yeong-su se hizo conocido mundialmente por su papel en la serie "El juego del calamar" (Foto: Robyn Beck / AFP)

LA ACUSACIÓN CONTRA O YEONG-SU

La primera denuncia de la mujer, cuya identidad es protegida gracias a la ley surcoreana que protege a las víctimas, se realizó en diciembre del 2021 ante la policía, pero las autoridades cerraron la carpeta cuatro meses después, tras no hallar evidencia concluyente. Sin embargo, luego de algún tiempo, la Fiscalía decidió reabrir la investigación.

De acuerdo con el portal JTBC, el actor fue acusado de tocar a su víctima en varias ocasiones sin su consentimiento y pese a su negativa. Entre estas acciones, el veterano la tomó de las manos y la besó en la mejilla. El delito habría tenido lugar entre agosto y septiembre de 2017 durante una gira teatral, por lo que la Fiscalía del país solicitó un año de cárcel.

Por su parte, durante las investigaciones, O Yeong-Su admitió haber tenido un incidente con la presunta víctima, pero negó que esto haya pasado a mayores, pues solo había tocado su mano, algo que, considera, fue malinterpretado.

“Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé con ella, dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos”, explicó.

O Yeong-su interpretó a Oh Il-nam en 'El Juego del Calamar'. (Foto: Netflix)

LA CONDENA DE O YEONG SU POR ACOSO SEXUAL

De acuerdo con el tribunal que revisó el caso, lo vivido por la víctima “no es algo que pueda inventarse”, un argumento con el que se respaldó la versión de la joven.

La sentencia, emitida por el tribunal del distrito de Suwon, señala que el artista es condenado a ocho meses de cárcel en suspenso durante dos años. Es decir, si mantiene una buena conducta durante este lapso de tiempo, no tendrá que ir a prisión.

Del mismo modo, la sentencia también incluye 40 horas obligatorias de un programa contra el acoso y la violencia sexual que el veterano actor deberá cumplir.

Por el momento, ni el actor ni su defensa han realizado una declaración formal, pero indicó que presentará una apelación al tribunal por la sentencia dentro del plazo de 7 días hábiles, el tiempo límite que otorga la ley para réplicas.