En setiembre del 2021, Netlfix sorprendió a sus suscriptores con el estreno de “El juego del calamar”, una serie surcoreana de suspenso y supervivencia que causó impacto por su cruda trama y recordadas escenas que fueron recreadas incluso en un polémico programa reality desarrollado por la plataforma de streaming.

El gran éxito de la producción, que alcanzó más de 142 millones de espectadores en todo el mundo, impulsó la carrera de varios de sus integrantes, tal es el caso de Lee Jung-jae en “The Acolyte” de Star Wars o Hoyeon Jung uniéndose a “Disclaimer”, por mencionar algunos.

Entre estos se encuentra O Yeong-su, quien gracias a su papel como Oh II-Nam o Jugador 001 en la serie de Netflix alcanzó fama internacional, causando sensación con una curiosa sesión fotográfica para la revista Arena Homme, pero que actualmente se encuentra envuelto en una polémica.

O Yeong-su interpretó al jugador 001 en "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

O YEONG-SU DE “EL JUEGO DEL CALAMAR” ACUSADO DE ACOSO SEXUAL

Hace unos días, el actor y ganador del Globo de Oro, O Yeong-su, fue acusado de realizar tocamientos indebidos en reiteradas ocasiones a una mujer y sin su consentimiento.

Por ley coreana, la identidad de la mujer se encuentra protegida, pero el portal JTBC recogió que la mujer acusó al artista de 78 años de tocarla varias veces pese a su negativa.

Inicialmente, apunta el portal, la policía concluyó que no había evidencia de un incidente contra la voluntad de la mujer, quien presentó los cargos el año pasado, por lo que decidieron retirar los cargos, pero la defensa presentó una objeción y la fiscalía decidió reanudar la investigación.

En esta instancia, O Yeong-su admitió haber tenido un incidente con la presunta víctima, pero que se disculpó de manera inmediata, zanjando el tema.

De acuerdo con el actor, él solo tomó a la mujer de la mano mientras la guiaba alrededor de un lago, algo que no le habría gustado a esta, por lo que el actor se disculpó inmediatamente.

“Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé con ella, dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos”, explicó.

Oh Yeong-su fue Gukjeon en "Pigo Jigo, Pigo Jigo", un drama de la Compañía Nacional de Teatro de Corea presentado en 1994. (Foto: Archivo del actor)

La presunta víctima presentó los cargos contra el actor en diciembre del 2021, pero tras la negativa inicial y posterior solicitud de la demandante, el proceso se reabrió en abril.

Por su parte, AFP explicó que una fuente cercana negó la información que algunos medios locales han brindado sobre el caso. “Todo lo informado por los medios locales sobre O Yeong su ‘no es incorrecto desde el punto de vista de los hechos’”, apunta la agencia.