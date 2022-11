La cantante Shakira ha tenido un año productivo laboralmente hablando debido a su éxito con canciones como “Te felicito” y “Monotonía”, pero a nivel personal no le fue muy bien que digamos debido a que se separó de Gerard Piqué y entabló todo un proceso legal con él, que no llegó a los tribunales, pero demando un desgaste emocional tremendo.

Luego de varios meses siendo la expareja que más portadas y atención acaparó en muchísimos países del mundo, todo hace indicar que el final de todo lo conflictivo está cerca, pues se dice que finalmente el exfutbolista del Barcelona cedió en sus exigencias y la cantante podrá irse a Estados Unidos junto a sus hijos.

Si bien ese es un gran triunfo para Shakira, no es la única que está celebrando, ya que sus fanáticos siempre estuvieron detrás de ella respaldándola y ellos pueden darse el lujo de festejar en cierta medida, tal y como lo han hecho desde los años 90, cuando la joven barranquillera recién iniciaba una exitosa carrera musical.

En ese sentido, podemos llegar a la conclusión de que los seguidores más longevos de la artista sudamericana saben cada aspecto de su vida y reconocen cualquier canción de ella a leguas, pero hay una muy curiosa que oculta un significado poco conocido, el cual vamos a tratar de descifrar líneas más abajo. Y estamos hablando del tema “Ojos así”.

La cantante colombiana podrá irse a vivir a Estados Unidos con sus hijos tras llegar a un acuerdo con Gerard Piqué (Foto: Shakira / Instagram)

“OJOS ASÍ” DE SHAKIRA

A estas alturas de la vida es poco probable que una persona no haya escuchado la canción “Ojos así” de la cantante colombiana debido a que se debe a uno de sus primeros éxitos. Y si no la has escuchado aún, te recomendamos que lo hagas con la finalidad de entender un poco más esta nota.

El tema incluido en el disco “¿Dónde están los ladrones?” de 1998 es muy pegajoso y confuso a la vez. Como ya lo habrás podido leer en el titular del artículo, hay una estrofa en idioma árabe, el cual no es muy conocido en esta parte del mundo, así que no podemos saber qué significa.

Por más que Shakira canta esa parte con total fluidez, para la mayoría de sus fans, esos segundos son totalmente confusos, así que en esta oportunidad vamos a traducirla.

EL SIGNIFICADO DE LA PARTE EN ÁRABE DE “OJOS ASÍ”

Si buscamos la letra por internet y luego la copiamos en algún traductor, podremos llegar hasta el verdadero significado de dicha parte y ahora te lo compartimos.

“Señor del cielo, en ti espero. En sus ojos veo la vida, vengo a ti desde este universo. Por favor, Señor, escucha mi llamado”, dice Shakira en el idioma asiático.

VIDEOCLIP DE LA CANCIÓN “OJOS ASÍ”

Mira aquí el videoclip original de “Ojos así”, el cual ya cuenta con más de 139 millones de reproducciones en el canal de YouTube de Shakira.