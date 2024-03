Con 13 nominaciones, “Oppenheimer” es de las favoritas para arrasar en los Oscars 2024 y no sorprende el porqué. Si has visto la película, al igual que yo, seguramente te has dado cuenta de que la extensa duración de la cinta valió la pena y casi ni se siente debido al trabajado y pulcro producto que se entregó al público. La selección de actores, la narrativa en primera persona, las tomas a color y en blanco y negro, el hecho de contar una historia cruda y real y otros detalles, hacen que la película de Christopher Nolan haya ganado muy buena crítica y se perfile a una noche de ensueño en la ceremonia de entrega de premios de la Academia.

Pero agárrate bien de tu asiento, pues lo que vimos en el cine no es lo único que te ha debido quedar en el recuerdo, sino que hay información extra sobre el largometraje que valorarás junto conmigo: entrar en detalle de unos datos curiosos que no te esperabas de todo este trabajo cinematográfico. ¿Sabías que un actor tenía un permiso especial de su esposa para grabar esta película?, ¿Te imaginabas que Nolan y todo su equipo utilizaron explosivos reales? En las siguientes líneas te daré más detalles acerca de esas preguntas y también te dejaré más datos curiosos de la cinta protagonizada por Cillian Murphy.

DATOS CURIOSOS DE LA PELÍCULA “OPPENHEIMER”

1. Christopher Nolan se interesó en Robert Oppenheimer gracias a Robert Pattinson

Mientras la película “Tenet” estaba en pleno rodaje, el actor Robert Pattinson —famoso por la saga “Crepúsculo”— tuvo un amable detalle con el director al entregarle un libro con algunas frases de Robert Oppenheimer. Nolan tuvo el tiempo de leer aquellas páginas y quedó fascinado, así que nació un gran interés por el científico, que a la postre lo llevó a hacer la película biográfica de él, convirtiéndose en uno de sus más grandes proyectos realizados.

Christopher Nolan es el prestigioso director de cine que estuvo a cargo de "Oppenheimer" (Foto: AFP)

2. Nolan llevó “Oppenheimer” a Universal por discrepancias con Warner Bros.

Sus últimos proyectos de Christopher Nolan estuvieron bajo el apoyo de la compañía Warner Bros., así que lo esperado era que “Oppenheimer” se grabe para dicho estudio, pero eso no sucedió. El director de cine estuvo totalmente en contra con la decisión de la empresa de estrenar películas en el cine y en HBO Max al mismo tiempo, pues él es un fiel defensor de ver las cintas de manera tradicional. Es por ello que llevó el proyecto a Universal. Lo demás es historia.

3. Christopher Nolan y Cillian Murphy trabajaron juntos por sexta vez

Cillian Murphy es un actor totalmente consagrado, pero no acostumbrado a encabezar proyectos de gran presupuesto, por lo que fue la primera vez que el irlandés tiene esa oportunidad. Lo que no fue nada nuevo es que trabaje bajo la dirección con Christopher Nolan, pues ya son seis las películas en las que estuvieron juntos. Además de “Oppenheimer”, coincidieron en “Batman Begins”, “El caballero oscuro”, “Batman Unmasked”, “Origen”, “El caballero oscuro: la leyenda renace” y “Dunkerque”.

Cillian Murphy, protagonista de "Oppenheimer", es uno de los actores favoritos de Christopher Nolan (Foto: Universal Pictures)

4. Los actores aceptaron importantes recortes salariales

Christopher Nolan es uno de los mejores directores de la industria del cine, así que muchos actores no tiene problema alguno en trabajar a su lado. Es más, hay quienes lo consideran un privilegio y ni les importa la cantidad de dinero a cobrar. De acuerdo con los reportes de varios medios de comunicación estadounidenses especializados en la materia, una gran parte del reparto aceptó que les reduzcan los sueldos y todo por participar del proyecto de Nolan.

5. Matt Damon solo tenía permiso para trabajar con Christopher Nolan

El actor Matt Damon, quien interpretó al general Leslie Groves, tiene una anécdota muy curiosa acerca de este trabajo. Según medios, él estaba atravesando fuertes problemas con su esposa y en terapia de parejas le prometió que se tomaría un tiempo de la actuación para estar con ella, pero le dejó en claro que habría una excepción: trabajar con Nolan. El director le ofreció el trabajo y su esposa tuvo que darle el permiso para que vaya a rodar una nueva película. ¿Alucinante, no?

Matt Damon como Leslie Groves en "Oppenheimer" de Christopher Nolan (Foto: Universal Pictures)

6. Una hija de Nolan tuvo un papel menor en la película

El sentimiento de culpa de Oppenheimer por la explosión de la bomba atómica quedó reflejada en múltiples ocasiones en la cinta y una de ellas fue cuando el protagonista entra a un salón y tiene una visión de una chica sentada que se va desvaneciendo por los efectos de su explosión. Esa mujer, que es un personaje menor en el largometraje, fue representada por la hija de Christopher Nolan, por lo que acá se aplica el dicho de que todo queda en familia

7. La producción tuvo que reconstruir Los Álamos

La intención de Nolan era grabar la película en las mismas calles de Los Alamos, pero esto no pudo concretarse, pues en la actualidad el lugar se ha desarrollado de gran manera, como cualquier, otro lugar en el mundo y no brinda un ambiente de los años 40. En ese sentido, al equipo no le quedó otra opción que mandar a reconstruir el lugar donde se estudió todo sobre el gran explosivo. El trabajo fue de tres meses para que la grabación allí solo durara seis días.

8. Se utilizaron explosivos reales para recrear la prueba nuclear

Nolan no quería utilizar CGI (imágenes creadas por computadora), por lo que la mayor parte de las cosas sucedieron en verdad, incluyendo la prueba nuclear Trinity, para lo que tuvieron que usar una mezcla de propano, gasolina, magnesio y aluminio con la intención de lograr el efecto deseado. Como era de esperarse, esta particularidad generó una serie de comentarios, unos en contra y otros a favor, aunque con los meses quedarían de lado.

9. “Oppenheimer” es la película más larga de Christopher Nolan

Christopher Nolan está acostumbrado a trabajar en películas de larga duración, pero esta vez se pasó, por más que, de mi parte, no lo haya sentido tan extensa. La cinta que está nominada a los Oscars es de 180 minutos (3 horas clavadas), por lo que supera los 169 minutos de “Interstellar”. ¿Valió la pena estar tanto tiempo en el cine? Para mí, la respuesta es que sí.

10. La mejor película en la que ha estado Robert Downey Jr.

A Robert Downey Jr., en estos tiempos, se le reconoce principalmente por haber sido Iron Man en el DCU, razón por la que cientos de miles lo idolatran, pero lo que muchos no saben es que el actor considera a “Oppenheimer” como la mejor cinta en la que ha estado. Esta afirmación la realizó durante la alfombra roja del estreno de la película y puede ser corroborada en cualquier página de internet. Esto, sin duda, es un duro golpes para el fandom de Marvel.