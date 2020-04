La familia Byrde volvió para una tercera temporada de “Ozark”, serie de Netflix creada por Bill Dubuque. La ficción protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney sigue la historia de un asesor financiero que arrastra a su familia desde Chicago hasta los lagos de Ozark para lavar US$ 500 millones en cinco años y tranquilizar a un jefe del narcotráfico.

En la tercera entrega, disponible en Netflix desde el viernes 27 de marzo, han pasado seis meses, el casino está en funcionamiento, pero Marty y Wendy están luchando por el control del destino de la familia. Marty predica mantener el statu quo. Ayudado por una alianza con Helen y el líder del cartel de drogas Omar Navarro, Wendy planea la expansión. Pero cuando el hermano de Wendy, Ben, llega a la ciudad, la vida de todos se ve sumida en el caos.

Ozark | Tráiler de la temporada 3

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “OZARK”?

Cerca del final de la tercera temporada de “Ozark”, Wendy debía tomar una difícil decisión: seguir ocultando a su hermano y demostrar su lealtad al Cartel de Navarro. Para proteger a su familia entregó a Ben a Helen, pero fue demasiado para ella y colapso.

La muerte de Ben también afectó a su novia Ruth, quien al principio intentó controlarse y pensar con la cabeza fría, sin embargo cuando descubrió que fue Wendy quien delató a su hermano decidió cortar todos los lazos con los Byrde.

Más tarde, Ruth se reúne con Helen para explicarle que ya no tiene nada que ver con esa familia y que no tiene nada en contra de ella. La mujer la escucha y le pregunta si estaría dispuesta a trabajar con el cartel si los Byrde ya no formaran parte de la ecuación, algo que la viuda de Ben acepta.

¿Ruth se unirá a Darlene en "Ozark" 4 para vengarse de sus mentores? (Foto: Netflix)

Aunque esa no es la única oferta laboral para Ruth. Anteriormente, Darlene le disparo a Frank Jr. para conseguir que Ruth sea su aliada. Así que la joven también debe tomar una importante decisión.

Por su parte, Helen, que quiere a los Byrde fuera del negocio, le pide a Omar Navarro el control de todas sus operaciones de lavado de dinero. Navarro no estuvo de acuerdo, pero tampoco dijo que no. Así que ella empezó poniendo su nombre en su licencia de casino, se hizo pasar por el abogado de Marty y le dijo al FBI que quería aceptar su trato.

Para frenar los planes de Wendy, Marty y Wendy demostraron que era necesarios en el cartel de Navarro, quien invitó a los tres al bautismo de su hijo. Después de la ceremonia, Navarro tomó una decisión e hizo que Nelson le dispara en la cabeza a Helen.

Navarro asesinó a Helen frente a los Byrde, quienes ahora están al mando de todo (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL PARA LA TEMPORADA 4 DE “OZARK”?

Ahora que Wendy y Marty trabajan directamente con Navarro no pueden cometer más errores, pero eso no por lo único que los Byrde deben preocuparse. El FBI ya sabe todo sobre su relación con el cartel, pero necesitas pruebas, algo que comenzaron a recopilar cuando arrestaron a Sam al final de tercera temporada de “Ozark”.

Además, Darlene, Wyatt y Ruth quieren vengarse de los Byrde. Darlene porque ellos trataron de robarle al bebé Zeke, Wyatt por la muerte de su padre y Ruth por matar la muerte de padre y su novio. Los tres tienen buenas razones para matar a Marty y Wendy, ¿se unirán?

Darlene le disparo a Frank Jr. para tener a Ruth de su lado, ¿traajarán juntas en contra de Wendy y Marty? (Foto: Netflix)

En una entrevista con EW, el showrunner Chris Mundy explicó por qué decidió terminar la temporada justo en ese momento: “Pensamos en el primer tercio de la temporada como Marty vs. Wendy, y Wendy gana esa batalla, y luego pasa a esta alianza tentativa entre Wendy y Helen, y por extensión Wendy y Marty vs. Helen. Para cuando llegó el final, realmente queríamos mantener esa tensión de estas dos cosas que no pueden cohabitar, alguien tiene que ganar esta batalla, porque Navarro no va a aguantar nada inestable y tendrá que elegir un lado. Todo el último episodio comienza de una manera muy tentativa porque hay consecuencias de lo que sucedió en el episodio 9, y una vez que se pone en marcha, no queríamos que se detuviera hasta el último segundo posible".

Sobre por qué Navarro escogió a los Byrde y no a Helen explico que ellos se han hecho indispensables para el negocio. “Tan bueno como es Helen, hay otros abogados en el mundo. Pero Wendy y Marty ahora han logrado dos imposibilidades para él. En primer lugar, uno está haciendo que un casino se lave, lo cual es una especie de santo grial del lavado de dinero. Y el segundo es que, al menos en la mente de Navarro, su afirmación de que tienen al FBI de su lado y que pueden influir en el poder del gobierno de EE. UU. en la intervención en la guerra contra las drogas contra sus rivales, eso es algo que prácticamente nadie más puede hacer, y eso esencialmente inclinó la balanza para Marty y Wendy".

Asimismo, en una entrevista para Indiewire, Mundy dijo: “Si tenemos la suerte de obtener una temporada 4, creo que se tratará de si Ruth realmente puede crear algo propio que ella quiera y sea sostenible, o si quiere algo más. Y creo que será sobre si los Byrdes pueden convertir el mayor error de sus vidas en esta gran ventaja, y ¿cuánto les alcanzará el karma si lo hacen?”