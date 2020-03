“El Hoyo”: explicación del final de “The Platform”, película española de Netflix

En los últimos años, Netflix ha ido adquiriendo nuevas series y películas internacionales por su buen debut en los festivales del mundo, para luego apostar por ellas y distribuirlas en su catálogo oficial. Este fue el caso de “El Hoyo”, llamado “The Platform” en inglés, que ha combinado el terror, suspenso, ficción y una crítica política que ha dejado a muchos espectadores pegados a la pantalla del sitio de streaming.

Galder Gaztelu-Urrutia, director vasco que se suma a otros directores españoles de este género con “El Hoyo”, ha sido nominado por su película en varias categorías de los Premios Goya, los Premios Feroz, Premios Gaudi, el Festival de Toronto y en el Stiges Film Festival, donde en estos últimos se llevó el Premio del Público por su buena calificación en la audiencia.

Es por ello que Netflix decidió adquirir sus derechos de transmisión para publicar la cinta en su plataforma. A diferencia de recientes adquisiciones, esta película contiene sangre, gore, canibalismo y muchos elementos que son específicamente aptos solo para una audiencia madura.

Pero lo que más ha confundido a todos fue su final. ¿Qué significa exactamente el final de “El Hoyo”? En este artículo tendremos algunas respuestas, pero cuidado, más adelante habrá spoilers de la cinta que podrían arruinarte la experiencia si aún no la has visto.

¿DE QUÉ TRATA “EL HOYO?

Iván Massagué interpreta a Goreng, el protagonista de la historia de "El Hoyo" (Foto: Netflix)

Tal como recoge Decider, el protagonista de la película es un joven hombre llamado Goreng interpretado por Iván Massagué. Este despierta en una celda de cemento con un hoyo rectangular en el centro. Su compañero, Trimagasi (Zorion Eguileor) le explica que está en una prisión vertical y que todos los días desciende una plataforma a la prisión con los restos de comida de una extravagante cena en el exterior.

La plataforma se detiene por unos segundos al llegar a cada piso, dándole la oportunidad a los prisioneros de comer todo lo que puedan antes de que se vaya. El castigo para los que intentan guardar algo para más tarde, es que la celda se convierta en un infierno o esté completamente helada.

Aquí se revela que Goreng y Trimagasi están en el nivel 48 de la prisión, un buen número según Trimagasi porque existen otros pisos hacia abajo que no reciben prácticamente nada de comida. Los restos de comida de la prisión que llega ahí son sobras ya tocadas por doquier, pero al menos aún tienen algo que engullir antes de que la plataforma siga su camino.

Por su parte, Goreng le comenta que llegó ahí por voluntad propia, intercambiando su libertad por 6 meses para conseguir un diploma de acreditación, pero rápidamente aclara que no tenía ni idea de cuán horrible era ese lugar. Cada prisionero puede llevar un objeto a su celda, mientras que Goreng llevó un libro de “Don Quixote”, Trimagasi obtuvo un cuchillo.

Goreng y Trimagasi comiendo mientras se encontraban en los pisos "superiores" (Foto: Netflix)

Cada mes, los prisioneros son gaseados y llevados a un nuevo nivel. En su primera vez, Goreng se despierta atado en el nivel 171. Trimagasi le explica que es inevitable un enfrentamiento en ese nivel, así que a pesar de que no quiera hacerle daño, no dudará en cortarle partes de su cuerpo para mantenerse con vida.

Para su fortuna, Miharu (Alexandra Masangkay), una mujer “loca” que buscaba a su hijo y en una anterior ocasión Goreng la defendió, lo salva al liberarlo. Este se enfrenta con su antiguo compañero y lo asesina, solo para tener que sobrevivir comiendo su carne podrida durante todo el mes que le queda.

Al mes siguiente, Goreng despierta en el nivel 33 con una nueva compañera llamada Imoguiri (Antonia San Juan) quien trajo a su perro mascota como su objeto personal. Ella es una oficial que seleccionó a Goreng para que ingrese a la prisión, pero tampoco sabía que tan terrible era. Le confiesa que sabe que hay 200 niveles y si cada persona tomara una parte justa de los alimentos racionados, todos en la prisión se alimentarían bien.

Ellos intentan convencer a los pisos de abajo para que racionen la comida y al no obtener respuesta, Goreng les amenaza diciendo que defecaría en las sobras. A pesar de que ellos comienzan a hacerlo por esta amenaza, no logran convencer a los pisos superiores porque no tienen nada con qué amenazarlos.

Poster de "El Hoyo" o "The Platform" (Foto: Netflix)

Al siguiente mes, Goreng despierta en el peor piso hasta ahora: el 202. Aquí Imoguiri se cuelga así misma y Goreng come de su cuerpo hasta que pasa otro mes. Él despierta entonces en el nivel 6 con un nuevo compañero llamado Baharat (Emilio Buale Coka) quien tiene una soga como su objeto personal. Él cree que podrían escapar desde un nivel tan alto, pero los del piso 5 se niegan a ayudarlos y deciden defecar en ellos.

Entonces Goreng convence a Baharat que deberían bajar por la plataforma para enseñar a los prisioneros a racionar. Ellos así lo hacen con armas fabricadas de sus camas y deciden no dar raciones a los primeros 50 niveles porque ellos han estado comiendo bien en los primeros días del mes.

Lastimosamente, conforme van bajando tienen que amenazar a más personas lejos de la comida, hasta que Baharat encuentra a un viejo sabio que les dice que deberían ser amables antes de optar por la violencia. Además, les comenta que deberían tener una señal de su movimiento, un mensaje, como por ejemplo mantener intacto un plato lujoso sin tocar que regrese al nivel 0.

El viejo sabio que les confesó que deberían tener un mensaje para salir de allí (Foto: Netflix)

Ellos resuelven que sería el panna cotta, un postre italiano, que preservarían a toda costa. Goreng inicialmente estimó que había 250 niveles en la prisión por la cantidad de segundos que demoró la plataforma en volver a subir cuando estaba en el nivel 202. Sin embargo, pronto descubre que, si nadie está vivo en el nivel, entonces la plataforma no se detiene y eso quería decir que habían más niveles de lo que pensaba.

EL FINAL DE “EL HOYO” EXPLICADO

La plataforma va bajando y cada vez hay menos comida para los pisos inferiores de la prisión (Foto: Netflix)

Llega un punto donde finalmente la plataforma se detiene en el nivel 333. Aquí una niña se encontraba escondida debajo de la cama y Goreng y Baharat salen de la plataforma para ayudarla. Con la panna cotta en mano, la plataforma los deja encerrados y, a pesar de tener algo de comida, el cuarto no se calienta ni se enfría. Ambos deciden darle la panna cotta para que coma la niña y que ella sería el nuevo mensaje que llevarían arriba.

Aquí no queda claro si de verdad pasó esto o lo soñó, ya que ambos estaban débiles y heridos por la lucha con los otros prisioneros. Goreng se desmaya y cuando despierta ve a Baharat aparentemente muerto en un charco de sangre. Al día siguiente, cuando la plataforma desciende, Goreng sube con la niña y la plataforma desciende a un vacío donde se detiene. Goreng tiene una conversación imaginaria con Trimagasi que le dice que su viaje ha terminado porque él no es el mensaje y el mensaje no requiere un portador. Goreng acepta su destino y se baja de la plataforma aceptando su muerte. La plataforma sube con la niña y la película culmina de esa manera.

Entonces, ¿qué significa? Es claro que toda la película es una metáfora del capitalismo, o así lo comenta Decider a pesar de no tener declaraciones del director Galder Gaztelu-Urrutia o de los guionistas David Desola y Pedro Rivero. Pero el hecho de que, si los prisioneros decidieran trabajar juntos, como en una sociedad democrática socialista, todos tendrían la comida que necesitaban.

Sin embargo, el método capitalista de la sociedad que deja a los más necesitados en el fondo muriendo de hambre, es claramente representado en “El Hoyo”. Mientras Goreng logra convencer a los de pisos de debajo que un cambio es posible, el verdadero problema viene para convencer a las personas de arriba. El final es una interpretación abierta con el mensaje enviado, a la espera de si las personas de arriba cambian o no su manera de accionar. Por su parte, Goreng hizo todo lo que podía y ya no tenía nada más que hacer en esa prisión.

"El Hoyo", la nueva película española de Netflix que ha dado mucho de qué hablar (Foto: Netflix)

