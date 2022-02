Después de siete años de elación, Serkan Çayoglu y Özge Gürel, la pareja protagonista de “Amar es primavera”, ha decidido sellar su amor en el altar. En octubre pasado la pareja anunció su matrimonio y hoy, ambos se preparan para el gran día, pues además de anunciar cuándo se darán en sí, ultiman detalles para el gran día.

Todo este tiempo tanto Serkan como Özge han tenido mucha discreción con su vida privada; sin embargo, tratan de mantener al tanto a sus fieles seguidores de las redes sociales de cómo llevan su relación. De hecho, algo que llamó mucho la atención cuando anunciaron su boda fue el anillo de compromiso que lución de manera disimulada la actriz.

De hecho, se hizo público que la joya costó 36.000 euros (más de 40 mil dólares) y cuenta con diamantes espectaculares; que Serkan Çayoglu le entregó a su amada durante la pedida de mano que se llevó a cabo, según las personas más cercanas de la pareja, en una gran fiesta con familiares y amigos. Empezado el mes del amor, es lógico que los fans quieran saber más detalles sobre la boda y aquí te lo contamos.

Özge Gürel luce de manera discreta su anillo de compromiso (Foto: Serkan Çayoglu)

¿CUÁNDO SERÁ LA BODA DE ÖZGE GÜREL Y SERKAN ÇAYOĞLU?

Özge Gürel confirmó que la fecha será en verano. “Aún no hemos decidido la fecha. Serkan recientemente terminó su trabajo en Chipre y regresó a Estambul, y yo he comenzado un nuevo trabajo, por lo que no hemos tenido tiempo de organizar la boda. Ahora vamos a empezar a planificarlo”, señaló la actriz. Por su parte, los medios turcos apuntan a que la ceremonia tendría lugar en junio.

Lo que aún se desconoce es donde se llevará a cabo esta ceremonia y quiénes serán los invitados. Evidentemente, su familia y amigos cercanos no podrán faltar en la lista.

Lo que hizo que se retrasen los preparativos

Como lo dijo la propia Gürel, la pareja no ha tenido tiempo de planificar su boda, prinicipalmente, porque tiene mucho trabajo. Además de ser una de las parejas más estables de Turquía, también son una de las más buscadas por productores y directores. Por eso, no les resulta fácil encontrar tiempo libre.

Es más, recién Serkan acaba de dejar la isla Chipre, donde ha estado grabando durante meses su última novela “Kıbrıs Ada Kısı”. Y ahora que tiene unos días de descanso, es Özge quien comienza un nuevo trabajo, después de finalizar en 2020 las grabaciones de “El hombre equivocado”.