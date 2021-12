¡Özge Özpirinçci ya es madre! La querida actriz turca, que interpretó a Bahar en “Mujer”, ha dado a luz a su primera hija y, fiel a su estilo, ella no ha dudado en mostrarse como ha quedado luego de alumbrar.

MÁS INFORMACIÓN: Qué es lo que Özge Özpirinçci detesta de las telenovelas turcas

La actriz, que conquistó a la audiencia con el rol de una joven madre que lucha por darle una vida digna a sus dos hijos, ahora le tocó ser mamá en la vida real, pese a que ella misma había confesado que la maternidad era algo que “no podía imaginar”.

Ahora ella ha colgado una imagen después de alumbrar, una de las características de esta querida actriz: mostrarse tal y como es.

¿CÓMO SE VE ÖZGE ÖZPIRINÇCI TRAS DAR A LUZ?

La conocida actriz turca, luego de dar a luz en un hospital de Estambul, publicó en una de sus historias de Instagram una imagen y un importante mensaje: “Hemos decidido conservar la sangre del cordón umbilical de Mercan para su futuro”.

Lo cierto es que ser madre le ha asentado muy bien. En la imagen se le ve con una polera, su cabello corto y el vientre un poco abultado, característica natural en cualquier mujer luego de dar a luz.

En sus pocas apariciones durante su embarazo, se le vio nadando con una espectacular barriga y también se dejó ver a los ochos meses de gestación con un nuevo look.

Özge Özpirinçci se convirtió en madre (Foto: Özge Özpirinçci/Instagram)

¿CÓMO FUE EL NACIMIENTO DE LA HIJA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

Özge Özpirinçci dio a su hija por cesárea y se encuentra en perfecto estado de salud. El de la representante de la actriz indicó que el nacimiento de la bebé fue todo un éxito y ambas se encuentran bien: “La salud de la madre y el bebé es muy buena”, reza el documento. La pequeña ha medido 50 centímetros y ha pesado 3,149 kilos.

¿CUÁL ES EL NOMBRE DE LA HIJA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

El nombre de la hija de Özge Özpirinçci es Mercan y no Üzüm, como había anunciado anteriormente la actriz.

Özpirinçci había anunciado que le encantaría llamar a su primera hija Üzüm, que en español significa “uva”, pero reconoció que muchas personas se oponían. “Creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien”, dijo la actriz meses atrás a la revista ‘Hürryet’.

Sin embargo, terminó por descartar ese nombre debido a que su esposo no le gustó. Además, la actriz confesó que no había encontrado aliados para poder hacerlo. “Todo el mundo me sigue diciendo ‘no le hagas esto a tu hija, Özge’”, decía entonces la actriz a la revista. “No obtuve apoyo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzum en secreto”, afirmaba.

¿QUIÉN ES ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

La actriz Özge Özpirinçci nació el 1 de abril de 1986 en la ciudad de Estambul (Tuquía). Actualmente, la actriz turca tiene 35 años.

Decidió estudiar la carrera de administración de empresas y en el 2008 cuando empezó a recibir audiciones para comerciales y terminó siendo elegida el rostro para una marca de brownies. El mundo de la publicidad le ayudó a hacerse conocida en su país.

Luego de ello se inclinaría por ingresar al mundo de la actuación por lo que viajó a Nueva York decidida a que su destino era actuar. Fue entre el 2007 y 200 cuando hizo su primera aparición en televisión con “Cesaretin Var Mı Aşka” (“¿Tienes coraje para amar?”, en español).