El cantante español Pablo Alborán utilizó sus redes sociales para declarar abiertamente que es homosexual. En un video de poco más de 3 minutos, el músico dijo que su confesión se debe a que quiere “ser un poquito más feliz”.

“Hoy quiero que mi grito sea un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contar que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual (…). En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos [en Warner], jamás me sentí discriminado, odiado; jamás sentí que decepcionaba a alguien por ser yo; pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así, por eso hoy, sin miedo, también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien, pero sobre todo esto lo hago por mí”, señaló.

Pablo Alborán dijo que en su casa y con su familia ha sentido siempre la libertad de amar a quien he querido (Foto: Instagram de Pablo Alborán)

De esta forma, el cantautor, que cumplió 31 años el pasado 31 de mayo, decidió hacer pública su opción sexual para sentirse liberado, algo que sí siente cuando interpreta sus canciones, según dijo.

Tras la sorpresa que causó con la noticia, recordamos qué otros cantantes declararon su homosexualidad.

FREDY MERCURY

Fredy Mercury se declaró abiertamente homosexual (Foto: Captura de El tiempo)

En una entrevista de 1974 para la revista NME, Fredy Mercury se refirió a sí mismo como “gay”. En una encuesta que realizó el Diario Clarín, el cantante fue elegido como “el gay más valiente al hacer pública su homosexualidad”.

La canción “I want to break free” es clave para el orgullo gay, pues en ella plantea su aspiración de libertad. El video es una parodia de la telenovela británica “Coronation Street”, motivo por el cual fue censurado por MTV en los Estados Unidos y se presentó hasta 1991.

ELTON JOHN

Elton John es gay y defensor de la causa LGTB (Foto: AFP)

El cantante, compositor y pianista británico Elton John se declaró abiertamente homosexual en 1988 y desde entonces es uno de los defensores más fuertes de la causa LGBT en el mundo.

En diciembre de 2005 Elton John formalizó su relación con su pareja de más de 12 años, el director de cine canadiense David Furnish, al entrar en vigor la nueva ley británica de uniones civiles homosexuales.

RICKY MARTIN

Ricky Martin se casó en secreto con su novio y tiene un par de gemelos (Foto: AFP)

El 29 de marzo de 2010, Ricky Martin hizo pública su homosexualidad a través de Twitter. Ricky Martin salió del clóset mediante un comunicado en su página web en 2010. “Soy un hombre homosexual afortunado y me siento bendecido por quien soy”, señaló en aquella oportunidad.

Actualmente, tiene dos hijos gemelos, Valentino y Matteo, los cuales fueron concebidos mediante gestación subrogada. Desde 2016, mantiene una relación con Jwan Yosef, un artista de origen sirio, con quien se casó en secreto en 2017.

PABLO RUIZ

Pablo Ruiz confesó ser gay (Foto: Instagram de Pablo Ruiz)

Aunque ya era un secreto a voces, el cantante argentino Pablo Ruiz reveló en 2011 ser homosexual.

Los rumores surgieron cuando circularon fotografías en las que estaba vestido de mujer.

CHRISTIAN CHÁVEZ

Christian Chávez tuvo miedo de confesar su homsexualidad (Foto: Instagram de Christian Chávez)

El cantante mexicano Christian Chávez, reconocido por el grupo RBD, envió un comunicado en marzo de 2007 declarando su homosexualidad y su matrimonio con BJ Murphy, a quien conoció en Canadá mientras grababa la telenovela Rebelde, del que se divorció en dos años después.

Cuando fue forzado a enfrentar su sexualidad, el artista dijo: “Tengo miedo e incertidumbre, pero yo me apoyo en mis fans, yo sé que su amor es más grande que esto, les pido de todo corazón que no me juzguen por haber sido honesto'”.

JOY HUERTA

Joy Huerta formó una familia con su pareja Diana (Foto: Instagram de Joy Huerta)

En abril de 2019, Joy Huerta decide contar a todos que es lesbiana y que tenía una relación de siete años con su pareja de nombre Diana.

Al mes siguiente, la vocalista de Jesse & Joy es convierte en madre cuando nace su hija Noah. Las tres forman una bonita familia.

MICHAEL STIPE

Michael Stipe, tras confesar su homosexualidad, dijo que lo mejor es la sinceridad (Foto: Instagram de Michael Stipe)

El cantante Michael Stipe, de la famosa banda de rock R.E.M., confesó su homosexualidad en la revista estadounidense Spin en el 2008.

Manifestó que contó su opción para ayudar a las personas que sentían lo mismo, pero no se animaban a hacerlo.

LANCE BASS

El ídolo de muchas jovencitas de los 90 Lance Bass dijo ser gay (Foto: Instagram de Lance Bass)

Lance Bass, excantante del grupo pop N Sync, reveló su homosexualidad con una portada de la revista People en 2006.

La noticia que se dio en julio de ese año captó la atención de todos los medios.

SAM SMITH

Sam Smith dijo en principio ser homosexual, pero luego se reconoció como persona no binaria (Foto: AFP)

El cantante y profesional de la composición causó controversia en 2015 cuando confesó ser homosexual. Él causó controversia al citar en su discurso de aceptación una declaración de Ian Mckellen, quien en un artículo publicado meses antes de la ceremonia de premiación, afirmó que ningún homosexual declarado había ganado un Óscar.

Sin embargo, le tomó cuatro en definir su opción sexual, llegando a identificarse como una persona no binaria, que es el que no se autopercibe ni varón ni mujer y que pueden identificarse con un tercer género o con ninguno.

LIL NAS X

El rapero estadounidense Lil Nas X confesó ser homosexual (Foto: AFP)

En junio de 2019, durante la celebración del Orgullo Gay, Lil Nas X se declaró homosexual. La respuesta de la noticia fue en su mayoría positiva, pero también generó una gran reacción homofóbica en las redes sociales.

La comunidad hip hop también se refirió al respecto, llamando la atención sobre homofobia en la cultura Hip hop.

