Este lunes 8 de mayo, el famoso conductor Pablo Motos causó una gran alarma entre sus seguidores luego de publicar una peculiar fotografía dentro de un consultorio médico. Resulta que el presentador de “El hormiguero” fue operado de urgencia por una fuerte lesión que le impedía movilizarse con normalidad dentro de su jornada laboral en Antena 3. ¿Se dará un tiempo de descanso?

Los más de 2 millones de seguidores del español Pablo Motos quedaron completamente atónitos luego de que el hombre de televisión publicara una fotografía dentro de una sala de operaciones este lunes 8 de mayo. Pese a la descripción un tanto tranquilizadora, miles de fanáticos del presentador quedaron perplejos por la intervención de último minuto que sufrió el comunicador.

Eso sí, las razones eran obvias y no podían esperar, razón por la que el propio Motos decidió contar ante sus fanáticos el motivo por el que fue intervenido quirúrgicamente en las últimas horas. ¿Logras adivinar la razón?

¿POR QUÉ PABLO MOTOS FUE OPERADO DE EMERGENCIA?

Fiel a su estilo, el periodista de 57 años contó a través de su Instagram personal que decidió someterse a una operación de urgencia debido al rompimiento del tríceps que padeció estos últimos días.

‘’Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto”, añadió Motos mientras subía una postal suya en bata y dentro de lo que parece ser un consultorio médico.

El presentador de "El hormiguero" decidió ponerle buena cara a su intervención quirúrgica (Foto: Pablo Motos / Instagram)

‘’Ahora me llama “Supermanco”. Esta noche os cuento todo. Vaya susto’', agregó el entrevistador de celebridades, quien ya catalogó a este evento como uno de los peores sucesos que ha tenido en su vida.

De manera viral, la publicación de Pablo Motos llegó a tener cientos de comentarios de ánimo y apoyo por parte de sus fanáticos y ya superó la barrera de los 100 mil likes.

MANDAN BUEN ÁNIMO A PABLO MOTOS

Entre los diversos comentarios de apoyo hacia el comunicador se destacaron algunos enunciados de ánimo hacia Motos, quien parece no estará en las próximas ediciones de “El hormiguero” debido a su tiempo de descanso.

Por ejemplo, resaltó el sentido comentario de la cantante Laura Pausini, quien preguntó intrigada la razón de su intervención. “Pablo que pasó! Lo siento mucho”, y también del actor Álex Gonzáles, quien no quiso perderse los detalles del suceso de la estrella de Antena 3 y decidió brindarle unas bonitas palabras de recuperación. “Desde luego eres un súper héroe, puedes con esto y con más. Mucho ánimo, Pablo!”.

La cantante Laura Pausini se mostró preocupada por la situación del comunicador (Foto: Pablo Motos / Instagram)

Desde Mag, esperamos tu pronta recuperación y regreso a los sets de “El hormiguero”. A tratarse con mucho cuidado, Pablito.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “EL HORMIGUERO”?

El show conducido por Pablo Motos se emite en Antena 3 de lunes a jueves a las 21:45 horas en episodios de una hora de duración.

Además de la señal de televisión, el programa se encuentra disponible en directo y online a través de ATresplayer, la plataforma de streaming oficial de ATresmedia.