“All of Us Are Dead”, “Estamos muertos” en español, es la serie zombi surcoreana que está posicionada como una de las mejores del género en Netflix. Su estreno fue el pasado 28 de enero y desde el primer episodio ya tenía cautivado al público, quienes esperan ansiosamente noticias sobre su segunda temporada.

Uno de los personajes principales del show es el del actor asiático Park Solomon, quien da vida al estudiante de la secundaria Hyosan, Lee Su-hyeok, también apodado “Sin calcetines”. Junto a la reservada presidenta de la clase Choi Nam Ra, Park interpreta una tierna historia de amor que ha calado en la audiencia.

Solomon es poseedor de gran carisma y encanto, lo que ha hecho que gane popularidad en redes sociales como Instagram, donde hasta la fecha acumula 5.6 millones de seguidores y va en aumento. A continuación, conoce 10 datos curiosos sobre su vida.

Park Solomon junto al resto del elenco de "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

10 COSAS QUE NO SABÍAS DE PARK SALOMON

1. Es escorpio

Park Salomon nació el 11 de noviembre de 1999, por lo que su signo solar es escorpio. Los escorpianos se caracterizan por ser ambiciosos, inteligentes y confiados, así como persistentes en cumplir sus objetivos. Por otro lado, son intensos, melancólicos y apasionados.

2. No nació en Corea

A diferencia de lo que muchos creen, Salomon no es originario de Corea. El actor nació en Uzbekistán, un país de Asia Central y una antigua república soviética, y al poco tiempo se mudó a Rusia, donde vivió hasta los 11 años hasta que se mudó a Corea. Actualmente tiene doble ciudadanía, lo que significa que es surcoreano-uzbeko.

3.Debutó como actor a los 15 años

Park no es un rostro nuevo en la industria del entretenimiento de Asia, pues ha estado actuando desde 2014. Su primer proyecto fue el drama “Bride of the Century”, protagonizado por Lee Hong-gi y Jung Hae-in, aunque su debut oficial lo hizo con la película de terror titulada “Horror Stories” en 2016.

4. Quería ser una estrella de K-pop

Como muchos jóvenes, Solomon también soñaba en convertirse en un K-pop idol. Es así como antes de decidirse por la actuación, se dedicó al canto y al baile. La estrella coreana amaba bailar en el escenario, especialmente el breakdance; sin embargo, decidió abandonar su sueño al darse cuenta que cantar no era su fuerte.

5. Cambió su nombre artístico a Lomon

El actor usó su nombre de nacimiento para darse a conocer en la industria del entretenimiento hasta 2020, cuando decidió cambiarlo por ‘Lomon’. De hecho, “All Of Us Are Dead " es el primer proyecto en el que el actor se presentó usando su nombre artístico.

6. Se graduó de la misma escuela secundaria que RM y Suga de BTS.

Después de dejar Rusia, Lomon asistió a una escuela secundaria y preparatoria coreana donde coincidió con celebridades como RM y Suga de BTS, y Nayeon y Jeongyeon de Twice. El nombre del centro de estudio es Apgujeong, el cual se encuentra en uno de los distritos más prósperos de Seúl.

7. No es la primera vez que trabaja con Cho Yi-hyun

Antes de compartir escenas en “Estamos muertos”, el actor ya había trabajado con Cho Yi-hyun, la joven estrella coreana que interpreta a su pareja en la serie zombi. Ambos fueron parte del drama “Sweet Revenge”, el cual se estrenó en 2017.

8.Creció 20 cm gracias a la natación

Cuando tenía 15 años, Park Salomon medía 160 cm. Por ese tiempo, había dejado el baile y en su reemplazo se apuntó a clases de natación. Este deporte, o quizá la pubertad, hizo que crezca más de 20 centímetros y aumente más de 10 kilos, por lo que ahora mide 183 cm.

9. Es un políglota

Además de coreano y chino, seguramente Park Solomon también hable uzbeko y ruso, así mismo el inglés. Esto significa que en total maneja cinco idiomas.

10. Participará en una drama para Disney +

Según Dispatch, un sitio de noticias de Corea del Sur, el actor protagonizará el drama “Third Person Revenge” junto a la actriz Shin Ye-eun, el cual seguirá la historia de Ok Chan Mi, una chica que busca venganza por la muerte de su hermano gemelo. El programa será producido por Studio S y está en conversaciones para transmitirse a través de la plataforma de transmisión Disney+.