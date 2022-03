Las producciones surcoreanas en Netflix están atravesando una buena racha. “Estamos muertos” es una de las últimas en añadirse a la plataforma de streaming, el pasado 28 de enero. La serie está basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun, el cual narra la historia de un grupo de estudiantes que quedaron atrapados en su escuela, luego de que un virus zombie se desatara en una de sus aulas.

El programa ha sido bien recibido por la audiencia, quienes esperan ansiosos noticias sobre su segunda temporada, la cual podría llevarse a cabo ya que la historia original cuenta con 130 capítulos, que fueron publicados entre 2009 y 2011.

El lugar donde se ambienta gran parte de la historia es el instituto “Hyosan”, locación que muchos estarán interesados en visitar al dar un paseo por el sur de Corea. En las siguientes líneas, conoce todos los detalles sobre este establecimiento.

La serie "Estamos muertos" fue una de las más vistas en la plataforma de Netflix (Foto: Film Monster Co / Kimjonghak Production Co)

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO EL INSTITUTO HYOSAN?

“Estamos Muertos” fue grabada en su totalidad en Corea del Sur. Si bien en la serie parece que el escenario principal es un instituto, lo cierto es que se trata de un set construido desde cero para únicamente el rodaje del programa.

En el detrás de cámaras, publicado a través de la cuenta “The Swoon” en YouTube, los creadores de la serie de Netflix dan a conocer la existencia de un set de hasta 100 metros de largo que fue construido para dar la apariencia de un edificio de cuatro niveles.

“Para quienes no son fanáticos de los zombies intentamos incorporar herramientas distintas para una experiencia divertida. Queríamos que la escuela se viera animada y brillante al principio de cada espacio”, expresó el director Lee J. Q.

La serie se centra en un grupo de estudiantes del instituto “Hyosan” (Foto: Film Monster Co / Kimjonghak Production Co)

¿POR QUÉ ELIGIERON UN INSTITUTO COMO ESCENARIO PARA “ESTAMOS MUERTOS?

El motivo detrás de la elección de la escuela como centro de grabaciones fue la frescura que ello significaba para el programa. El rodaje inició en 2021 y fue paralizado por unos meses a causa del Covid-19.

“En un lugar cerrado como una escuela, los estudiantes que están apilados tienen que sobrevivir solos. Estos deben huir de sus amigos convertidos en zombies, y esto distingue así el programa de otras películas sobre esta temática. Lo hace interesante y fresco”, añadió el director.

Lomon y Cho Yi-hyun en una escena de "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

DETRAS DE ESCENAS DE “ESTAMOS MUERTOS”