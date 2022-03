¿Qué le pasó al bebé de “Estamos muertos”? El pequeño personaje se encargó de dar uno de los primeros momentos más tensos de la serie de Netflix. El hijo de Hee-su fue una pieza clave para entender la magnitud del problema que se desencadenó en un apocalipsis zombi. Ante el vertiginoso avance de “All Of Us Are Dead”, que podría tener su temporada 2, muchos espectadores no se dieron cuenta de lo que realmente le sucedió al niño.

La producción surcoreana, que ha tenido una gran acogida, aunque no al punto de “El juego del calamar”, se ambienta en Hyosan, donde un virus convierte a los seres humanos en zombis hambrientos de carne humana.

De esta manera, la trama se centra en un grupo de estudiantes que intenta no solo sobrevivir sino escapar de la cuarentena para sobrevivir. En una primera temporada de 12 capítulos, el éxito de la historia ha sido rotundo y ya se especula de una posible segunda entrega.

Hasta que se confirmen los rumores, los seguidores de “Estamos muertos” han repasado los primeros episodios y se han preguntado qué fue lo que le pasó finalmente al bebé de Hee-su, quien termina muriendo en el inicio de la ficción. Aquí te contamos lo que se sabe del bebé.

Un grupo de estudiantes convertidos en zombis. (Foto: Film Monster Co.)

¿QUÉ OCURRIÓ CON EL BEBÉ DE “ESTAMOS MUERTOS”?

El bebé de Hee-su, que aparece en los primeros episodios de “Estamos muertos”, sobrevive luego de dos policías tomaran custodia de él ante la muerte de su madre en la primera temporada. Su travesía fue una historia paralela a la de los estudiantes.

El pequeño nació en medio de la catástrofe y fue casi abandonado. Si no fuera por Jae-ik y Ho-chul, el niño probablemente hubiera muerto de hambre o devorado por los zombis. Dichos personajes logran llevar al pequeño al campamento de cuarentena, donde quedaron en manos de dos oficiales.

Sin embargo, en la serie de Netflix nada es sencillo. La realidad de los habitantes de Hyosan que sobrevivieron a la tragedia se complicó más cuando se descubrió que había ciudadanos que podían portar el virus sin transformarse, siendo llamados “híbridos” o asintomáticos.

Por ello, la cuarentena para los residentes de la ciudad fue rígida y el bebé quedó con los policías a la merced de los custodios. Lo más probable es que una temporada 2 de “All Of Us Are Dead” termine por aclarar lo que pasará con el bebé. de Hee-su.

Hee-su sosteniendo a su pequeño bebé. (Foto: Film Monster Co.)

EL ORIGEN DEL VIRUS ZOMBI EN “ESTAMOS MUERTOS”

Por otro lado, en el primer episodio de la serie se muestra a un estudiante ser acosado en una azotea hasta que cae de ella, por lo que es llevado de emergencia a un centro médico donde su padre se acerca a visitarlo, siendo consciente que no es un milagro el que su hijo siga con vida.

Es así como cuando el joven empieza a transformarse, el hombre intenta frenar sus impulsos con una Biblia y usa una maleta para transportar el cuerpo. Un día después, una alumna es mordida por un ratón enjaulado en el aula de Byung-chan, por lo que es secuestrada.

Tras unos días en cautiverio, la adolescente logra escapar y alerta a los estudiantes de la escuela, quienes la llevan a la sala de emergencias; sin embargo, durante la trayectoria empieza a propagar el virus. De esta forma, Byung-chan es arrestado por la policía y revela por qué creó el virus.

Lomon y Cho Yi-hyun en un momento tenso de la serie "Estamos muertos". (Foto: Film Monster Co.)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ESTAMOS MUERTOS”?

Mientras los infectados se multiplican rápidamente, Nam On‑jo y Lee Cheong‑san logran escapar del comedor y encuentran un aula donde pueden estar seguros, al menos por un tiempo. Poco después, se reúnen con otros estudiantes e intentan salir de la escuela con poco éxito.

En tanto, Byeong‑chan es arrestado por ocultar a la alumna infectada y le revela al detective Song Jae‑ik que la cura está en su computadora. Antes de que puedan ir a buscarla, los zombis atacan y convierten al maestro, aunque este reacciona de manera diferente.

Mientras se declara la ley marcial en la ciudad, el grupo de estudiantes continúa luchando por sobrevivir, pero pierden algunos miembros en el proceso. Cuando Cheong‑san es separado del grupo, On‑jo lidera una misión para localizarlo con un dron.

En cada episodio de “Estamos muertos”, el grupo pone en acción distintos planes para escapar de los zombis y encontrar un lugar seguro, pero conforme avanzan se dan cuenta que la mayoría se ha transformado. Sin embargo, recuperan la esperanza cuando se reúnen con otro grupo de estudiantes.

Finalmente, las grabaciones de Byeong‑chan revelan una drástica solución ante la crisis: el virus Jonas es capaz de transformarse y evolucionar, por lo tanto, no hay tratamiento ni vacuna y la única solución es quemar por completo al huésped. Así que, el comandante de la ley marcial ordena bombardear la ciudad y luego se suicida.

Tráiler de “Estamos muertos”, serie coreana de Netflix.