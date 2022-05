En el nuevo episodio de la segunda temporada de la telenovela colombiana “Pasión de gavilanes”, Gaby (Yare Santana) reconoce a Demetrio Jurado (Alejandro López) como el asesino de Nino, pero Sara (Natasha Klaus) no le da crédito y cree es todo es producto del shock por la muerte de su amigo. Incluso, Andrés (Jerónimo Cantillo) y Albin piensan que está confundida.

Por otro lado, Óscar (Juan Alfonso Baptista) aprovecha el regreso de Jimena (Paola Rey) para intentar reconquistarla. Aunque cambió de actitud gracias a la llegada de Sibila y Gastón, y está agradecida con su esposo por rescatarla, necesita tiempo para perdonarlo.

En tanto, Romina sigue rondando la casa de Jimena y al ver a los nuevos inquilinos, que, por cierto, ella considera estorbos, envía a Duván a averiguar más al respecto. Más tarde, alista su escopeta y veneno, al parecer prepara otro ataque.

Sara no cree en las acusaciones de Gay en contra de Demetrio (Foto: Pasión de gavilanes/ Telemundo)

SAMUEL CABALLERO SE PRESENTA ANTE ROSARIO

En otro momento de este episodio de “Pasión de gavilanes”, con la excusa de estar preocupada por la seguridad de Muriel (Camila Rojas), Rosario Montes (Zharick León) cita a Juan David (Bernardo Flores) en su casa, y a pesar de que él conoce las verdaderas intenciones de la cantante acepta reunirse con ella.

Sin embargo, esa cita no se concreta debido a la aparición de Samuel Cabalero (Sergio Goyri), quien no tarda en exigirle a su esposa que cumpla con sus “obligaciones maritales”. Rosario se resiste, pero no puede hacerle frente al hombre que tanto la atemoriza.

Cuando Juan David se entera que Montes no puede recibirlo porque está con su esposo se comunica con Muriel y la pone al tanto de la situación. Poco después, Gunter hace lo mismo y le pide que no interrumpa a sus padres.

EL PLAN DE DEMETRIO PARA DESHACERSE DE SIBILA

Mientras los mellizos les llevan obsequios a Sibila y a su hermanito, Demetrio teme que la hermana de Nino lo reconozca, por lo tanto, busca la manera de deshacerse de ella. Con la excusa de que Romina puede ser un peligro para ellos sugiere que Gabriela (Kristina Lilley) los reciba en su casa.

A pesar de que la idea no le encanta, Gabriela no le puede decir que no a Demetrio, así que se reúne con Jimena y le propone encargarse de la familia de Nino, sin embargo, ella se niega rotundamente y no duda en enfrentarse a su madre y hermana Sara para defender a los pequeños.

Para evitar más conflictos, hablan con Sibila y dejan que ella decida donde quiere vivir. Ella se rehúsa a separarse de Gastón y resuelve quedarse con Jimena. No obstante, Gabriela y Sara proponen que pase un tiempo en la otra hacienda antes de rechazar el ofrecimiento. ¿Demetrio logrará deshacerse de la joven? ¿Erick podrá defenderla? ¿Qué pasará en el próximo episodio de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”?