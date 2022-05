¿Qué pasó en el capítulo 65 de “Pasión de gavilanes 2″? Los últimos días la familia Reyes Elizondo ha tenido que enfrentarse a varios problemas: Romina intenta atacar a Jimena otra vez, pero termina mandando al hospital a Duván; Demetrio mató a Nino y su abuelo e intentó hacer lo mismo con Dominga, la sirvienta de años de Gabriela. Pero no todo fue malo, pues el regreso de Franco Reyes trajo alegría a todos.

En el capítulo anterior, Gabriela descubre la verdadera identidad de Demetrio, y aterrada por el hombre que dejó entrar en su vida y la de su familia, busca a Sara para ponerla sobre aviso. Además, le pide que la acompañe a su casa porque tiene miedo de quedarse sola. Al día siguiente deciden hablar con Jimena y Sibila antes de acudir a la policía para denunciar a Jurado.

Por otro lado, una conversación con don Martín y escuchar noticias sobre su familia, motivan a Franco a salir de su habitación en casa de Norma y buscar a su familia. En tanto, Demetrio llega a la hacienda de Sara cuando están trasladando el cuadro que le regaló. Como los empleados no le dan razones decide entrar y hablar con Gaby. ¿La hija de Franco está en peligro? ¿Su padre llegará a tiempo para salvarla?

Sibila reconoce a Demetrio como el asesino de Nino, pero la revelación ha dividido a Sara de sus hijos. ¿Será acaso que Jurado tiene las horas contadas? (Foto: Valeria Caicedo/Instagram)

DEMETRIO ATACA A GABY

Gaby se queda en su casa, mientras su madre y su abuela van en busca de Jimena para conseguir que las apoyen en su denuncia a Demetrio; precisamente, este llega cuando la hija de Sara está sola e intenta agredirla sexualmente. El hombre le confiesa todos los crímenes que cometió mientras busca abusar de ella. Cuando la tiene ahorcada, llega Franco y agarra a golpes al sujeto. El segundo hermano de los Reyes se descontrola ante su hija y deja inconsciente a Jurado. Ante los gritos de Gaby, su padre se detiene y se dan un fuerte abrazo.

EL REENCUENTRO DE SARA Y FRANCO

Sara y su madre están intentando recolectar pruebas para encerrar a Demetrio, pero cuando están en la casa de Jimena, recibe una llamada de uno de sus trabajadores, que le die que Jurado ha intentado violentar a Gaby. La desesperación se apodera de la mayor de las Elizondo y va en busca de su hija, sin imaginar la sorpresa que se dará al llegar a casa. Así fue, cuando Sarita ingresa a la habitación donde está su hija ve a Franco Reyes, el amor de su vida.

Ella no puede creer lo que está viendo, desconcertada toca a Franco para saber si es verdad lo que está viviendo. Él, por ahora, no puede dar mayor explicación de todos los años ausentes y el motivo de su abandono. Tanto Sarita como Gaby quieren saber qué es lo que pasó con Reyes todo este tiempo, pero no es el momento para ello, por lo que el hermano de Juan y Óscar les pide tiempo.

El esperado reencuentro entre Sarita y Franco Reyes (Foto: Telemundo)

Por su parte, Andrés se ha enterado que su padre ha vuelto, pero no sabe cómo reaccionar. Tiene muchas preguntas que hacer y no sabe sí ir a la casa sea buena idea. Antes de irse con Albin a ver a su padre, le cuenta a Rosario que Franco ha vuelto, dejando a la cantante sin palabras, aunque reconocer que no pasa nada y que su vida seguirá como siempre.

JUAN DEFIENDE A FRANCO

Por como ha quedado Demetrio, la policía cree que el único responsable de todo es Franco, pero su familia está allí para defenderlo. Juan y Juan David llegan a casa de su Sara para ver qué está pasando y se entera que las autoridades quieren llevar a su hermano a la comisaría. Por supuesto, Juan no lo va a permitir, pues considera que la golpiza que franco le dio al hombre que intentó abusar de su hija está bien justificada. Lo mismo piensa Gabriela, que también interviene en la detención y, además, termina confesando todos los crímenes que cometió su amigo. La policía inicia con las investigaciones, pero la tranquilidad se ve alterada con un nuevo ataque de Franco. ¿Qué pasará en el próximo capítulo de “Pasión de gavilanes 2″?