La nueva temporada de la telenovela “Pasión de gavilanes” es todo un éxito en distintos países debido a que se ha convertido en una de las más vistas de los últimos meses. En esta importante producción también resalta el nombre de Sebastián Osorio, un joven actor colombiano que interpreta a Erick Reyes, hijo de Norma y Juan.

Fue el pasado 14 de febrero cuando “Pasión de gavilanes” 2 fue estrenada a través de las pantallas de Telemundo para alegría de la teleaudiencia que sigue de cerca la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Cabe indicar que la primera temporada fue estrenada entre el 2003 y 2004, logrando obtener altos índices de sintonía por aquella época. A pesar que han pasado muchos años, esta temporada aún puede verse en algunos países y mediante la plataforma de Netflix.

En este drama colombiano se puede ver a reconocidos actores como Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown.

Sin embargo, “Pasión de gavilanes” 2, también se caracteriza por tener a jóvenes actores quienes tienen la oportunidad para crecer profesionalmente y ganar experiencia. Este es el caso de Sebastián Osorio cuya fama y popularidad ha ido incrementado con el pasar de los capítulos.

A Sebastián Osorio lo tomó por sorpresa la noticia de que sería parte de "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Sebastián Osorio / Instagram)

CUANDO SEBASTIÁN OSORIO SE ENTERÓ POR ACCIDENTE QUE PARTICIPARÍA EN LA TELENOVELA “PASIÓN DE GAVILANES” 2

En “Pasión de gavilanes” 2, Erick Reyes es uno de los mellizos de Juan Reyes y Norma Elizondo. En el drama este personaje vivirá muchas experiencias y algunas situaciones complicadas que deberá enfrentar.

Detrás de este personaje está Sebastián Osorio, el actor colombiano que se enteró por accidente que había sido elegido para ser parte de esta importante producción, tal y como él mismo lo reveló en una entrevista con People en español.

“Para mí fue una sorpresa. Recuerdo que estaba trabajando en otra producción llamada ‘La nieta elegida’ y me llamaron para preguntarme por mis tallas para el vestuario, yo no entendía ya que estábamos finalizando el rodaje (...) Entonces pregunté a la persona con la que hablaba para qué eran las tallas y me respondió: ‘Son para la nueva temporada de ‘Pasión de gavilanes’”, contó el actor.

Sebastián Osorio en el papel de Erick Reyes en la telenovela "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Sebastián Osorio / Instagram)

Ante esa respuesta, Sebastián Osorio indicó que aún no lo habían contactado para darle esa noticia, aunque la persona con quien hablaba pidió que no dijera nada a nadie, algo así como que esa llamada nunca se produjo. Esto le generó una gran duda a Osorio respecto a que quizás si fue elegido o si se trataba de un error.

“Recordé cuando hace como 2 años mi mamá me dijo que había soñado conmigo y me había visto en un cartel con un sombrero de vaquero y unas botas y en ese momento dije: ‘Wow, si este proyecto me sale mi mamá puede ver el futuro’. Días después me llamaron de producción a decirme que había quedado para el papel de Erick en Pasión de gavilanes 2″, agregó.

SEBASTIÁN OSORIO EN LA TELENOVELA “PASIÓN DE GAVILANES” 2

El actor Sebastián Osorio también sostuvo que para él “es todo un reto” interpretar a un personaje melodramático, trágico y con tintes de humor como es Erick en “Pasión de gavilanes” 2. Además dice sentirse agradecido por la oportunidad que se le ha dado de trabajar en esta telenovela.

También sostuvo que no hay punto de comparación entre él y su personaje, Erick Reyes.

“Yo creo que Erick y yo somos muy diferentes. Erick es impulsivo, comete actos imprudentes y egoístas, no mide las consecuencias de sus actos y es bastante inmaduro, aspectos que por su personalidad lo hacen ver divertido”, sentenció.