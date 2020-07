En “Pasión de gavilanes”, el reconocido actor Jorge Cao y su personaje don Martín Acevedo, era uno de los más queridos, junto a los papeles de Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown.

De hecho, el abuelo Martín Acevedo es uno de los personajes de la exitosa telenovela de Telemundo que recuerda el público con más cariño. Y es que el actor cubano se encargó de poner la nota de humor en el melodrama que estuvo al aire entre 2003 y 2004, y que su éxito le valió para ser en la actualidad parte del catálogo de Netflix.

El actor cubano, Jorge Cao, será siempre recordado en Estados Unidos y en toda Latinoamérica por su personaje de don Martín en “Pasión de gavilanes”, aunque su carrera como intérprete se remonta a muchos años atrás, cuando en Cuba empezaba a consagrarse como uno de los mejores actores de la escena.

En “Pasión de gavilanes”, el reconocido actor Jorge Cao y su personaje don Martín Acevedo, era uno de los más queridos (Foto: Telemundo)

Cao recibió muchos premios como actor de cine y televisión, como el Premio al Mejor Actor de Reparto en el Festival Latino de Nueva York en 1987 o el Premio India Catalina al Mejor Actor Extranjero, Cartagena de Colombia en 1996; entre otros. Pero, ¿qué ha pasado los últimos años con la carrera del actor y cómo se ve ahora? A continuación te lo contamos.

¿QUÉ PASÓ CON JORGE CAO LOS ÚLTIMOS AÑOS?

Si bien desde hace algún tiempo se sabe poco del actor, a sus 76 años Jorge Cao sigue activo en Colombia, donde ha participado en más de 20 telenovelas. De hecho, uno de sus trabajos más recientes fue la serie “La ley del corazón” de RCN Televisión, que se grabó entre 2016 y 2019. En esta ficción interpretó al abogado Alonso Olarte, según recoge People en Español.

Asimismo, la última vez que se vio a Cao en una producción de Telemundo fue en 2007, cuando interpretó al Padre Tomás Villarte en “El zorro, la espada y la rosa”.

El actor cubano Jorge Cao, será siempre recordado en Estados Unidos y en toda Latinoamérica por su personaje de Don Martín en “Pasión de gavilanes” (Foto: Instagram)

Por otro lado, recientemente, el actor recordó su papel en la exitosa “Pasión de gavilanes”. Cao guarda los mejores recuerdos del abuelo Martín.

“Yo a veces me voy a montar en un taxi y me dicen ‘las pelotas del marrano’ o voy a un supermercado y alguien me habla de eso y todos los días recibo miles de mensajes de personas que están viendo esa serie todavía en el mundo, sobre todo en España, en el Cono Sur. Hay muchos países que la han repetido muchas veces por la televisión nacional y ahora se ve por Netflix. La novela sigue vigente en el mundo”, contó el actor.

La carrera de Jorge Cao se remonta a muchos años atrás, cuando en Cuba empezaba a consagrarse como uno de los mejores actores de la escena (Foto: Instagram)

En otro momento, el cubano rememoró una de las tantas anécdotas que vivió en su paso por “Pasión de gavilanes”.

“Había una escena en la que el abuelo Martín estaba en la silla de ruedas en la puerta de la casa y la nieta, el personaje que hacía Danna, gritaba [porque] la estaban violando y el viejo llamó a los peones, nadie le hacía caso, [entonces] tira de la silla de ruedas y se va arrastrando por toda la escalera hasta subir y cuando yo estoy subiendo dije ‘malditas piernas’. Salió al aire así y esa noche a las 11 entró una llamada telefónica. Era el maestro Julio Jiménez. Fue cordial, hablamos no sé qué, estaba muy satisfecho con mi trabajo pero me quería decir algo y me dijo ‘en mis novelas no se dice ‘malditas’”, compartió.

“Me pareció a mí genial que un escritor de su envergadura, que para mí es el más grande escritor de telenovelas de América Latina, noche por noche viera lo que sus actores estaban haciendo con el personaje que él les había escrito”, finalizó.

El actor cubano Jorge Cao junto a Natasha Klauss y Paola Rey (Foto: Instagram)

