“Pasión de gavilanes” se convirtió en un fenómeno de televisión entre los años 2003 y 2004. La historia de amor protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown logró marcar a toda una generación por su excelente trabajo y la pasión en cada una de sus escenas. Pero tras 17 años del estreno de la telenovela, se ha abierto una caja de pandora y han sido expuestos muchos secretos detrás de esta producción de Telemundo.

Hace unos días, la recordada ‘Norma Elizondo’ declaró a través de un live de Instagram que vivió una mala experiencia durante las grabaciones de la exitosa telenovela que la llevó a la fama.

“Yo estaba muy sola. Yo no encontré una familia en Gavilanes, que me hubiera hecho mucha falta, encontré un freno de mano”, contó la actriz.

También dejó entre ver que su participación en el melodrama despertó envidias entre sus compañeras. “Nos habían vendido a todos como que éramos 6 protagonistas y creo que ese fue parte del problema de que yo no encajara bien porque cuando empiezan los personajes de Mario y mío a ser como que en historia un poquito más protagonistas eso no cayó muy bien. No era culpa mía, pero terminas cargando el marrón, como dicen en España”, compartió.

Ante estas declaraciones, los fanáticos de los actores no dudaron en preguntarles si realmente esto era cierto, así que Natasha Klauss respondió.

¿QUÉ DIJO NATASHA KLAUSS ANTE LAS DECLARACIONES DE DANNA GARCÍA?

Tras el revuelo que causó Danna García con sus declaraciones, Natasha Klauss no se quedó con los brazos cruzados y decidió romper su silencio.

La versión dada por Danna contrasta fuertemente con los recuerdos 17 años después que guarda Natasha de esa época que fue tan importante y especial en sus vidas.

“La verdad todos nos queríamos y teníamos buena relación laboral. Puede ser solo un punto de vista personal, pero la verdad no vi el en vivo”, respondió la actriz colombiana a una seguidora que se interesaba por conocer su opinión sobre el tema.

Natasha responde a las declaraciones que dio Danna García (Foto: Instagram /Natasha Klauss)

“Estamos en momentos de dar luz y energía, eso es lo único que deseo y cada quien elige qué dice y qué piensa y también está bien”, escribió en otro mensaje Klauss.

¿QUÉ DIJO NATASHA KLAUSS SOBRE UNA POSIBLE SEGUNDA TEMPORADA?

Natasha Klauss, quien interpretó a ‘Sarita Elizondo’ ha dicho que ‘estaría bello’ que se hiciera una secuela de la telenovela, pero reconoce que sería ‘difícil’.

“Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero difícil”, reconoció la inolvidable ‘Sarita’.

