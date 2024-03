“Past Lives” fue nominada a la mayoría de los principales premios en Estados Unidos y, pese a su tierna historia, no se llevó ningún galardón, perdiendo contra títulos como “Anatomy of a Fall” y “The Zone of Interest”. Sin embargo, definitivamente se suma a mi lista de grandes películas románticas y me deja atenta a todo lo que pueda hacer Celine Song, la directora del filme, en el futuro. Por ello, he escarbado para conocer algunos datos curiosos sobre la cinta, su realización, su cineasta y sus actores. Si tú también quieres saberlos, continúa leyendo.

La película estadounidense-coreana se estrenó en enero de 2023 en el Festival de Cine de Sundance y luego tuvo su lanzamiento en salas en junio del mismo año en Estados Unidos. Sin embargo, su producción empezó tres años antes, tiempo suficiente para acumular muchos eventos y anécdotas. ¿Quieres conocerlos?

DATOS CURIOSOS DE “PAST LIVES”

1. Está inspirada en la vida de la directora

Uno de los datos más impactantes que podrás descubrir de “Past Lives” es que está inspirada en hechos reales, ya que Celine Song, la directora y guionista de la cinta, se basó en eventos de su propia vida.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, contó los paralelismos con su vida: su esposo estadounidense, su amor juvenil de Corea del Sur y el hecho de que hayan terminado los tres juntos en un bar en East Village.

“Y yo estaba sentado allí tratando de traducir a estos dos tipos que intentaban comunicarse, y sentí que algo realmente especial estaba sucediendo. Me estaba convirtiendo en una especie de puente o portal entre estos dos hombres y también, de alguna manera, entre estos dos mundos de lengua y cultura. Algo en ese momento realmente desencadenó algo y luego me hizo sentir que tal vez esto podría ser una película. Todo empezó a partir de algo bastante real que me pasó. Pero luego, por supuesto, al hacer la película, surge una experiencia subjetiva que convierte toda esta historia en un objeto, que es un guión, y luego, a partir de ahí, la película”, explicó Song.

La escena del bar de "Past Lives" en la que Nora traduce entre Arthur y Hae Sung (Foto: A24)

2. Es la primera película de Celine Song

“Past Lives” no solo resalta por su tierna historia, sino también por lo bien que ha sido realizada. Aunque parece haber sido hecha por una directora experimentada, en realidad se trata de la ópera prima de Celine Song.

Anteriormente, la cineasta no había estado a cargo de ninguna película, ya que, al igual que su personaje, su enfoque estaba en el teatro con obras como “Endlings” o “The Seagull on The Sims 4.”, en las cuales estuvo a cargo del guion.

Pese a ello, “Past Lives” ha tenido un gran recibimiento por parte de la crítica, demostrándose en sus cinco nominaciones a los Globos de Oro y dos a los Premios Óscars.

3. Teo Yoo nació en Alemania

En “Past Lives”, Hae Sung se caracteriza por ser extremadamente coreano y hablar muy poco inglés, lo que dificulta su interacción con Arthur, el esposo de Nora. Esto debido a que el personaje nació y creció en Corea del Sur.

Sin embargo, la historia del actor que lo interpreta, Teo Yoo, es muy diferente. Su nombre real es Kim Chi-hun y nació en Cologne, Alemania en 1981. Incluso permaneció en el país europeo hasta terminar la secundaria.

4. Teo Yoo habla mejor el inglés en la vida real

Después de terminar sus estudios básicos, Teo Yoo se mudó a Nueva York para emprender en la actuación y luego continuó con su preparación en la Royal Academy of Dramatic Art. Por ello, el actor en realidad puede hablar inglés a la perfección. Asimismo, también maneja el alemán y el coreano.

5. ¿Greta Lee no hablaba coreano?

Por el contrario, Greta Lee tuvo más problemas con el lenguaje de lo que pensábamos. En una entrevista con NPR, la actriz confesó que su familia se sorprendió que haya aceptado su papel, pues no la habían escuchado hablar coreano hace años y su personaje debía ser fluida en el idioma.

Y es que la intérprete no nació en Corea, como su personaje, sino que vino al mundo en Los Ángeles y creció en dicha ciudad. Sin embargo, aprendió coreano gracias a sus padres inmigrantes.

6. John Magaro conoció a Teo Yoo frente a cámaras

John Magaro y Teo Yoo, los actores que interpretaban a los dos hombres en la vida de Nora, no se conocieron hasta la primera escena que tuvieron que grabar juntos. Así lo quiso la directora de la película, quien quería que su primer encuentro fuera genuino y se vio reflejado en el momento en el que Arthur conoce a Hae Sung en su apartamento por primera vez.

“Hay limitaciones de tiempo y presupuesto, por lo que mantener separados a dos actores no es algo fácil. Pero teníamos un equipo increíble que realmente creía en la visión de Celine y estaba dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para que cosas así sucedieran”, dijo Magaro en una entrevista con The Hollywood Reporter.

7. Los protagonistas vivieron en Nueva York

En la vida real, tanto Teo Yoo como Greta Lee han vivido en East Village en Manhattan en algún momento de sus vidas. Este vecindario fue la locación de las escenas en Estados Unidos y donde Norma vivía con su esposo, de acuerdo con el New York Times.

La tercera parte de "Past Lives" se desarrolla en East Village en Manhattan, Nueva York (Foto: A24)

8. “Past Lives” hace historia

“Past Lives” no solo ha marcado un hito en la carrera de Celine Song, sino que también ha hecho historia, pues esta es la segunda película dirigida por una mujer asiática en ser nominada a Mejor Película. La primera fue “Nomadland” (2020) de Chloe Zhao.

9. Se grabó durante la pandemia

Al igual que muchas de las películas que participaron de esta temporada de premios, “Past Lives” fue grabada durante la pandemia de COVID-19. Por ello, tuvieron que acomodarse a diversas restricciones como finalizar las grabaciones de Nueva York antes de trasladarse a Corea del Sur, por lo que empezaron grabando el final de la cinta.

