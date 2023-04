Este domingo 16 de abril, la conocida influencer Patricia Rita falleció debido a una agresiva enfermedad terminal con apenas 30 años de edad. La joven, quien tuvo un recordado paso en “Mujeres y hombres y viceversa” de Telecinco, pasó sus últimos momentos de vida en su natal Huelva, luego de 4 largos años en distintas salas de hospitales.

¡Luto en todo España! Patricia Rite, la joven y expretendienta de “Mujeres y hombres y viceversa”, falleció este último domingo debido a un cáncer a la piel que le fue diagnosticado hace cuatro años, pero que hizo metástasis en los últimos meses.

La enfermedad había avanzado a tal velocidad, que la propia Rite presagiaba su destino mientras comunicaba su delicado estado de salud tras su tratamiento contra el cáncer hace poco más de un mes. “El TAC no ha ido como yo me esperaba, tengo la cabeza que siento que ahora mismo me va a explotar en cualquier momento. Me encuentro muy triste, con mucha pena, y por primera vez con un poco de miedo”, indicó la influencer.

La expretendienta de "Mujeres y hombres y viceversa" falleció este domingo 16 de abril (Foto: Patricia Rite / Instagram)

Gracias a sus últimas publicaciones en Instagram logramos entender que el organismo de Patricia no estaba respondiendo de manera adecuada a los tratamientos que se sometía semanalmente. De todas formas, su muerte dejó sorprendido a más de uno debido a la temprana edad en la que dejó este mundo.

LA FAMILIA DE PATRICIA RITE CONFIRMÓ SU DECESO

La noticia del fallecimiento de Rite fue confirmada a través de un comunicado posteado en las cuentas oficiales de la joven de 30 años. Además, se pidió respeto por este momento tan duro para sus allegados y miembros de su familia.

La familia subió el comunicado de la muerte de Patricia Rite y pidió respeto por este difícil momento (Foto: Patricia Rite / Instagram)

“En el día de hoy Patricia Rite nos ha dejado. Su madre y sus familiares piden respeto en estos duros momentos. Gracias a todas las personas que, de una u otra manera, le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo, directa o indirectamente”, señala la historia de la ibérica que fue subida durante las primeras horas de la mañana.

¿QUIÉN FUE PATRICIA RITE?

Con apenas 22 años de edad, Rite logró hacerse un nombre en la televisión ibérica tras su paso por el programa de citas “Mujeres y hombres y viceversa” hacia mediados de 2015. En aquel entonces, acudió al plató como pretendienta y con la finalidad de conquistar al joven Lukas Ablático.

Posteriormente, alcanzó una gran popularidad en Instagram y TikTok, redes social donde alcanzó cerca de 100 mil seguidores y 300 fanáticos, respectivamente.

Su paso por el programa de citas siempre será recordado (Foto: Telecinco)

Fue a mediados de 2019 cuando la española fue diagnosticada de cáncer de piel, esto tras un lunar que poseía desde niña. Aunque su tratamiento fue muy severo y hacía estragos su condición física, Patricia publicaba mensajes de reflexión sobre este mal congénito.

Lastimosamente, en marzo de este 2023, la onubense comunicaba a sus fanáticos la peor de las noticias: su tratamiento de TAC no logró los resultados esperados y tuvo que ser hospitalizada debido a los dolores en el cuerpo.

Los seguidores de la joven le enviaban mensajes de aliento en cada una de sus publicaciones (Foto: Patricia Rite / Instagram)

“Es duro ver como hagas lo que hagas la enfermedad va tomando terreno y no se controla, desespera y frustra y sobre todo ver sufrir a los que más te quieren a tu lado”, indicaba Patricia en su feed de Instagram.