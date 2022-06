La sexta temporada de “Peaky Blinders” se estrenó el 27 de febrero de 2022 en BBC One, pero llegará a Netflix recién el viernes 10 de junio. En los últimos episodios de la serie británica creada por Steven Knight, las cosas no parecen mejorar para Tommy Shelby, ya que su hermana y asesora política, Ada Thorne (Sophie Rundle), le ha lanzado una advertencia.

Además, previo al estreno, los guionistas revelaron que habían planeado un final diferente para la ficción protagonizada por Cillian Murphy antes de la pandemia. “Lo difícil de entender es que, si no fuera por el Covid, habría una versión completamente diferente de esta serie en la que estaría Helen”, aseguraba a TVLine el actor que interpreta a Tommy Shelby.

Por supuesto, Cillian volvió para la temporada final de “Peaky Blinders”, pero si aún no has visto los últimos capítulos te contamos que actores y personajes regresaron para la sexta entrega, los que no lo hicieron y las nuevas incorporaciones.

LOS ACTORES Y PERSONAJES QUE VUELVEN EN “PEAKY BLINDERS 6″

Cillian Murphy como Tommy Shelby, quien, en los nuevos episodios, deberá enfrentar no solo a poderosos enemigos de saco y corbata, sino que también a su propia familia.

Paul Anderson como Arthur Shelby, el hermano mayor de Tommy.

Finn Cole como Michael Gray, el hijo perdido de Polly que regresa a la vida de los Shelby.

Sophie Rundle como Ada Thorne, la cuarta y única mujer de los hermanos Shelby que en la última temporada de “ Peaky Blinders ” decidió involucrarse en los problemas familiares.

” decidió involucrarse en los problemas familiares. Anya Taylor-Joy como Gina Gray, la esposa de Michael y la mente maestra detrás de las decisiones del hijo de Polly.

Sam Claflin como Sir Oswald Mosley, el fundador de la Unión Británica de Fascistas.

Tom Hardy como Alfie Solomons, líder de una pandilla judía con sede en Camden Town y aliado de los Shelby.

Ned Dennehy como Charlie Strong

Benjamin Zephaniah como Jeremiah Jesus

Natasha O’Keeffe como Lizzie Stark

Aimee-Ffion Edwards como Esme Shelby

Packy Lee como Johnny Dogs

Ian Peck como Curly

Brian Gleeson como Jimmy McCavern

En "Peaky Blinders", Thomas Shelby o simplemente Tommy es un despiadado y cruel gánster (Foto: BBC)

LOS QUE NO VUELVEN EN “PEAKY BLINDERS 6″

Helen McCrory como Elizabeth ‘Polly’ Gray. Esto debido a que la actriz falleció en abril de 2021.

Annabelle Wallis como Grace Burgess

Kate Phillips como Linda Shelby

Aidan Gillen como Aberama Gold

Charlie Murphy como Jessie Eden

Jack Rowan como Bonnie Gold

Kingsley Ben-Adir como el Coronel Ben Younger

Polly Gray era la matriarca del can Shelby en "Peaky Blinders" (Foto: BBC)

NUEVOS PERSONAJES DE “PEAKY BLINDERS 6″

James Frecheville como Jack Nelson, el poderoso tío de Gina Gray y el jefe de Michael Gray en los Estados Unidos.

James Frecheville como Jack Nelson en la sexta temporada de "Peaky Blinders" (Foto: BBC)

Conrad Khan como Erasmus ‘Duke’ Shelby, el hijo ilegítimo de Tommy Shelby.

Conrad Khan como Erasmus ‘Duke’ Shelby en la sexta temporada de "Peaky Blinders" (Foto: BBC)

Amber Anderson como Lady Diana Mitford, una rica socialité inglesa de clase alta, miembro de la aristocracia y esposa de Sir Oswald Mosley.