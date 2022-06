¿Cuándo sale “Peaky Blinders 6″? La serie británica llegará a Netflix el viernes 10 de junio con su última tanda de capítulos. La despedida de la famosa familia Shelby, protagonizada por Cillian Murphy, Joe Cole, Paul Anderson, entre otros, tendrá su resolución después de casi diez años de estar al aire como una de las ficciones más populares en todo el mundo.

Por ello, aquí repasamos diez detalles imprescindibles de la trama escrita por Steven Knight. Conoce más de los personajes, su inspiración y otros detalles que hicieron a “Peaky Blinders” como uno de los mejores programas a lo largo de esta década.

Thomas Shelby en una escena de la serie (Foto: BBC Studios)

10 DATOS CLAVES DE “PEAKY BLINDERS”

10. ¿Basado en hechos reales?

Es cierto que “Peaky Blinders” tiene su base en la realidad, pero eso no significa que se trate de un drama histórico. Si bien sí existió una pandilla similar a la mostrada en la pantalla, lo que se ha visto a lo largo de seis temporadas es totalmente ficticio.

Parte de los protagonistas del programa británico (Foto: BBC Studios)

9. La condición de Cillian Murphy

Además, Cillian Murphy, el protagonista de “Peaky Blinders”, explicó que si la serie se hubiera hecho en Estados Unidos, lo más probable es que no habría aceptado por el tipo de trabajo de las producciones en dicho país. Señaló que los contratos son más rígidos y asfixiantes, con muchas prohibiciones sobre el tiempo de trabajo.

Cillian Murphy como Thomas Shelby, apuntando con su arma (Foto: BBC Studios)

8. La locación no es Birmingham

De acuerdo a la trama, los capítulos de la serie suceden en Birmingham, pero no es donde se grabaron las seis temporadas sino en Liverpool, Manchester, entre otras locaciones del norte y noroeste de Inglaterra. No lo hicieron en Birmingham porque, sencillamente, la ciudad como era antes ya no existe.

Thomas Shelby caminando en una locación de la ficción (Foto: BBC Studios)

7. David Bowie era fan de la serie

Otro de los datos curiosos de “Peaky Blinders” es que tenía fanáticos famosos como Chris Hemsworth, Brad Pitt y Snoop Dogg. Pero hay uno que destacó por dar su música inédita, antes de morir, para que sonara en la serie. Se trata del gran David Bowie, músico de “Blackstar”, que fue parte de la banda sonora en la temporada 3.

David Bowie interpretando una canción en el escenario (Foto: Getty Images)

6. Generó tendencia en nombres de bebés

En Reino Unido, la ficción no solo tuvo influencia en los adultos, sino que ni los niños se salvaron del fenómeno de los “Peaky Blinders”. En 2018, de acuerdo a la Deed Poll Office, los nombres de Arthur y Ada han aumentado como nunca antes lo habían hecho, posicionándose entre los favoritos para los recién nacidos.

Un grupo de los miembros de la pandilla de los "Peaky Blinders" (Foto: BBC Studios)

5. Lo que no le gusta al protagonista

Uno de los aspectos del programa que Cillian Murphy detesta son los peinados de los protagonistas de “Peaky Blinders”. El actor británico, en una entrevista con Metro, explicó que no entiende por qué los televidentes se han obsesionado con ese tipo de corte.

El protagonista durante el rodaje de la serie (Foto: BBC Studios)

4. El cuidado en el corte de cabello

Para el tema de los cortes de cabello, se hizo una especial investigación sobre cómo llevaban el cabello durante el siglo pasado. De esta manera, se consiguió algo más realista y, además, el look de los personajes jugó un rol importante dentro de la serie.

Los rivales de la temporada 5 de la serie (Foto: BBC Studios)

3. La cantidad de cigarrillos fumados por Murphy

Uno de los detalles más que evidentes es casi siempre se le ve a Tommy Shelby fumando en diversas escenas a lo largo de la seis temporadas. ¿Cuántos cigarrillos fumó el actor Cillian Murphy? Se estima que llegó a consumir más de mil en la pantalla.

Thomas con un cigarro en la boca (Foto: BBC Studios)

2. Rowan Atkinson como Adolf Hitler

A puertas del final del programa, en la red se viralizó la supuesta aparición de Rowan Atkinson como Adolf Hitler, pero esto solo fue un rumor y no llegó a cumplirse en la temporada 6.

Atkinson durante la película "The Witches" (Foto: Warner Bros.)

1. La temporada 7 de “Peaky Blinders”

Finalmente, siempre se pensó que la serie británica tendría siete temporadas, como lo había deslizado el escritor Steven Knight, pero lo cierto es que la ficción termina en la sexta temporada. Aunque sí se confirmó que la historia tendrá su película, una gran noticia para los espectadores.

Peaky Blinders, temporada 6. Fuente: BBC