Hande Ercel regresó este lunes 24 de abril 2023 a los hogares de España. A través de la señal de Divinity, la actriz, popular por su papel en “Love is in the air”, vuelve a estelarizar una telenovela turca que llega las pantallas ibéricas y que promete ser una de las preferidad en el horario nocturno. Si ya viste el primer capítulo, hay varias interrogantes que te deben asaltar. Despéjalas conociendo a los personajes principales y quiénes los interpretan.

La realización, autoría de Gold Protection, se estrenó en Turquía en setiembre de 2017 y consta de 67 episodios en su versión internacional. Vale precisar que en tierras otomanas se emitieron solo 20 capítulos, pero cada uno con una duración de 140 minutos.

Tolgahan Sayisman, Hande Erçel, Berk Hakman y Neriman Ugur son algunos de los intérpretes estelares de esta historia que es dirigida por Cem Karci y escrita por Basak Angigün y Alphan Dikmen.

Hazal y Kenan tienen planes de matrimonio y una vida juntos (Foto: Gold Production)

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “PERLA NEGRA”? PERSONAJES Y ACTORES

Kenan (Tolgahan Sayisman)

Abandonado por sus padres, Kenan creció en un orfanato. Es un joven pescador enamorado de Hazal, la mujer con la que planea casarse y formar una familia. Sin embargo, sus sueños de felicidad se truncan cuando Vural irrumpe en sus vidas.

Tolgahan Sayışman tiene 41 años (Foto: Gold Production)

Hazal (Hande Erçel)

Una joven muy bella, que se siente realizada junto a Kenan, su prometido. Nacida en el seno de una familia humilde, es una mujer fuerte y resolutiva que lleva años soñando con casarse; sin embargo, todo se derrumba cuando Vural se obsesiona con hacerla su esposa.

Hazal es víctima Vural (Foto: Gold Production)

Vural (Berk Hakman)

Acostumbrado a hacer siempre su voluntad, Vural es hombre de negocios egoísta, cruel e inteligente. Tras conocer a Hazal en su fiesta de cumpleaños, se enamorará obsesivamente de ella.

Varul se interesa en Hazal pero al final no todo es tan sano como parece (Foto: Gold Production)

Canan (Neriman Ugur)

La ambición forma parte del carácter de Canan, la madre de Vural. Es una mujer poderosa y autoritaria que siente una gran debilidad por sus hijos, especialmente por Vural. Sabe que él mató a su nuera y lleva años encubriendo sus acciones.

Canan, con su poder económico y social, encubre siempre a su hijo Vural (Foto: Gold Production)

Aziz (Hüseyin Avni Danyal)

Su hermana Naz desapareció en extrañas circunstancias hace varios años tras casarse con Vural y desde entonces es incapaz de olvidar el pasado y vivir en paz. Decidido a encontrarla viva o muerta, Aziz encontrará en su camino a Kenan, que se convertirá en su mano derecha.

Aziz busca respuestas por la desaparición de su hermana, quien se casó con Vural hace años (Foto: Takvim)

Melek (Yesim Buber)

Compasiva, frágil y honesta: así es Melek, la madre de Hazal. Tras verse obligada a contraer matrimonio forzado con Halil, su única fuente de felicidad es su hija. Es partidaria de que Kenan y su hija Hazal se casen.

Yesim Buber nació en agosto de 1977 (Foto: superstarsbio.com)

¿DE QUÉ TRATA “PERLA NEGRA”?

La sinopsis de la novela narra una historia en la idílica localidad de Çeşme, a orillas del mar Egeo, donde han crecido y se han enamorado Kenan y Hazal, dos jóvenes que están decididos a casarse y trabajan duro para poder pagar su futura boda: él como pescador y ella como camarera en un lujoso hotel.

A la espera de que el gran día llegue, Haza -papel que interpreta Hande Erçel- se aferra a la perla negra que Kenan -personaje que representa Tolgahan Sayisman- recuperó del fondo del mar y que le entregó como muestra de su amor. Sin embargo, Vural, un poderoso empresario, se interpondrá en el camino de ambos tras conocer a Hazal y encapricharse de ella debido a su extraordinario parecido con su exmujer Naz, a quien mató cuando ella le amenazó con abandonarlo.

En su intento de conquistar a la camarera, Vural (Berk Hakman) le ofrece un trabajo en su yate. Cuando ella descubre que la oferta en realidad es una trampa lo rechaza, pero él acaba abusando de ella. Tras su desgracia, su propia familia la presiona para que se case con él y entre a formar parte de la adinerada familia Demiroğlu.

Kenan, tras enterarse de la noticia y sin saber los verdaderos motivos de la inesperada decisión de su amada, se decepciona. No obstante, el joven se cruza en el camino de Aziz, cuñado de Vural, decidido a descubrir lo que ocurrió con su hermana Naz.

HORARIO DE “PERLA NEGRA”, VÍA DIVINITY

La novela se transmite a través del canal de Divinity, de lunes a miércoles 22:45 p.m. (hora española).